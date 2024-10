Lo que se sabe del delicado estado de salud de Ricardo Lagos que le impidió votar en las Elecciones 2024

26 de Octubre de 2024

Pese a que siempre participa de estas jornadas, en esta oportunidad el ex mandatario debió guardar reposo.

El ex presidente Ricardo Lagos no participará de las Elecciones Municipales y Regionales 2024 debido al delicado estado de salud que atraviesa. Esto, debido a un cuadro respiratorio que no reviste de gravedad.

Fue este viernes cuando la Fundación Democracia y Desarrollo emitió un comunicado en el que señalaron que el militante PPD “no podrá concurrir a votar ya que se encuentra con un cuadro respiratorio que no presenta gravedad“.

“Por indicación médica, en forma preventiva, debe guardar reposo en su hogar por unos días“, agregaron en el documento.

Hasta el momento, Ricardo Lagos no ha emitido declaraciones respecto del delicado estado de salud que le impidió acudir a las urnas en estas Elecciones 2024.

El pasado mes de enero, quien fuera Presidente de la República entre el año 2000 y 2006, anunció que dejaría el mundo público con el fin de “iniciar un nuevo camino” y una “transformación” en su “forma de servir a un Chile mejor”.

De hecho, fue este motivo el que lo llevó a ausentarse del funeral del ex presidente Sebastián Piñera en febrero pasado. Aún así, envió una carta a la familia Piñera Morel, donde explicó su situación.

“Cuenta con el cariño de Luisa y mío. Un abrazo“, consignó a Cecilia Morel el ex mandatario en ese entonces.