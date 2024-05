Engaño, gradualidad o falta de recursos: el juicio crítico de Ricardo Lagos y ex ministros a la posible condonación del CAE

17 de Mayo de 2024

Luego que el Gobierno ratificara su compromiso de tener antes de septiembre una propuesta para condonar el CAE, tres ex secretarios de Estado cuestionaron la idea. Durante 2023, el ex presidente Lagos ya había acusado que es "responsabilidad del Estado" hacerse cargo de este tema.

Septiembre es la fecha tope que puso el Gobierno para presentar su proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Así, el Ejecutivo busca concretar una promesa fundamental de su programa en materia educativa: “Pondremos fin al CAE y crearemos un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y no reproducirá los abusos del CAE”.

Fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel (IND), quien a 17 días de la Cuenta Pública 2024 adelantó la fecha en que se conocerá la propuesta de la actual administración. El jefe de la billetera fiscal señaló que “si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido, con recursos que se generen para ese propósito en particular”.

Sólo unas horas después, el anuncio fue refrendado por el titular de Educación, Nicolás Cataldo (PC), quien detalló además que la propuesta se está desarrollando en conjunto con Hacienda, de manera de asegurar su sostenibilidad económica.

De esta manera, el Gobierno del presidente Gabriel Boric busca poner fin a una política pública que entró en vigencia en junio de 2005, durante el mandato de Ricardo Lagos. Así, con la creación del CAE, se reemplazó el Fondo Solidario de Crédito Universitario y se expandió la cobertura a instituciones privadas de educación superior. Al mismo tiempo, se permitió que los alumnos pagaran el crédito en 12, 15 o 20 años.

Las manifestaciones estudiantiles de 2011 volvieron a instalar el tema en la agenda, lo que llevó al primer gobierno de Sebastián Piñera a introducir cambios al CAE a siete años de su implementación. Éstos afectaron el mecanismo para pagar las deudas y ampliaron la cobertura. Desde ahí en adelante, el asunto formó parte de las campañas presidenciales de Piñera, Michelle Bachelet y Boric.

Ricardo Lagos y la condonación del CAE: “Esos jóvenes fueron engañados, prácticamente”

En 2023, a 18 años de implementar el CAE, el ex presidente Ricardo Lagos se refirió a la posibilidad de condonar la deuda de más de 818 mil estudiantes. En conversación con Radio Pauta, el ex mandatario planteó que “condonar el CAE habla de una falta enorme en aplicar la ley. Porque yo exigí, cuando se hablaba de que era necesario apoyar al pago de los estudiantes, que sólo el Estado pudiera acreditar la seriedad de los títulos y grados que se dan. Tiene que haber una agencia de acreditación y se estableció. La agencia de acreditación, planteada en la ley, hoy está vigente”.

“Yo dije que esa ley también debía acreditar la empleabilidad. Esa parte de la ley nunca se aprobó. En consecuencia, esas personas que no están empleadas no tienen de dónde sacar la plata”, dijo. A juicio del ex presidente, “estos jóvenes estudiaron creyendo que tenían un título que les iba a servir, pero el Estado no respondió a esa ley. Esos jóvenes fueron engañados, prácticamente“.

“Tienen que hacerse cargo del CAE porque es responsabilidad del Estado. Pero la responsabilidad está en todos los que han administrado el aparato del Estado, desde que comenzó a funcionar la ley”, añadió el ex presidente Ricardo Lagos.

Bitar, Eyzaguirre y Briones: la mirada de los ex ministros

Uno de los impulsores del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue el ex ministro de Educación, Sergio Bitar (PPD). En conversación con EL DÍNAMO, sostiene que los cambios al financiamiento de la educación superior “debieron haberse hecho mucho antes. Debió hacerse en los gobiernos de la Concertación. Propusimos ajustes, pero lamentablemente no se hizo“.

Bitar plantea que “yo siempre he sido partidario de corregir el sistema después de los primeros cinco u ocho años, cuando se ve cómo funciona. Pero lamentablemente, no se hizo. Aunque en los gobiernos de Piñera y Bachelet se redujo la tasa de interés y se introdujo la gratuidad. Ha habido esfuerzos, pero muy parciales”.

Según el ex secretario de Estado, la propuesta original del programa de Gobierno era “excesiva y el tiempo nos dio la razón. No pudieron hacerlo y no van a poder hacer lo que dijeron. Ellos fueron víctimas de una mitología que ellos crearon, un monstruo que era el CAE y que había que destruirlo, pero no lo analizaron bien”. El militante del PPD enfatiza que “hay que hacer algo”, pero en forma “progresiva y gradual”, y con un Fondo de Financiamiento de la Educación Superior.

En diálogo con Radio Cooperativa, el ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre (PPD), aseveró que “el aval del Estado era fundamental. En esa época, y lo que no se dice, la gente que quería ingresar a la universidad y no tenía los medios económicos, debía renunciar o ir a la banca, sin aval del Estado, con créditos que estaban en 12% o 14% sobre UF”.

“Al poner un aval del Estado significó una reducción ostensible de la tasa de interés, a niveles del 5% o 6%“, detalló Eyzaguirre. El economista y ex ministro de Educación instó a que “pongamos paños fríos sobre especulaciones. No sabemos de qué se trata el proyecto. Es inapropiado tener titulares todos los días en base a especulaciones, ¿a quién le ayuda eso?”. Luego remató: “Una condonación generalizada sería muy injusta“.

El ex ministro de Educación, Sergio Bitar, y el ex ministro de Hacienda y de Educación, Nicolás Eyzaguirre, participaron en 2018 en la comisión que investigó los actos del Gobierno relativos al sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En tanto, el ex jefe de la billetera fiscal, Ignacio Briones (Evópoli), arremetió contra la condonación del CAE. En entrevista con Radio Infinita, aseguró que “definitivamente no hay que condonarlo. Es una política regresiva, que beneficia a quienes más tienen”. Además, añadió que esta medida “hay que mirarla como una especie de gratuidad retroactiva. Pero no hay plata para esta cuestión. Gobernar es priorizar, yo creo que ese es el mensaje fundamental”.

“Por ninguna parte flota. Veo esto más como el compromiso de campaña de una propuesta irresponsable que se hizo en el programa de Gobierno del presidente Boric y que hoy está amarrado a cumplirla. Pero ese es el problema, porque las promesas irresponsables cuestan plata”, enfatizó.