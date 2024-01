VIDEO – Ex presidente Ricardo Lagos se retira de la vida pública

30 de Enero de 2024

El ex jefe de Estado recalcó que "es un cambio en mi vida. Es un capítulo nuevo que se abre. Es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos".

El ex presidente Ricardo Lagos Escobar se valió de sus redes sociales para anunciar su retiro de la vida pública.

El otrora jefe de Estado de 85 años apuntó que su contribución al país se darán en ámbitos más íntimos, dada su avanzada edad.

“Próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”, explicó Ricardo Lagos.

En esta línea es que ratificó su alejamiento de la vida pública, aseverando que “es un cambio en mi vida. Es un capítulo nuevo que se abre. Es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”.

Junto con ello, el militante PPD dejó en claro que su Fundación Democracia y Desarrollo seguirá en la defensa de su legado, a pesar de haber dejado la presidencia.

Para Ricardo Lagos, “estamos viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica, se están desarrollando aceleradamente”.

Es por esto que, para hacer frente a estos cambios, “es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad”.

“Deseo que en nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático”, puntualizó Ricardo Lagos.