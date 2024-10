Estos son los ex futbolistas que triunfaron en las Elecciones 2024

Actualizado el 28 de Octubre de 2024

Por otra parte, también hubo dos ex campeones de Copa Libertadores que no lograron obtener los votos necesarios para ser electos.

Durante estas Elecciones Municipales y Regionales 2024, diversos ex futbolistas aparecieron en la papeleta como candidatos a los diferentes cargos que se eligieron este sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Bajo este contexto, los deportistas tuvieron dispar suerte en las urnas, puesto que casi la mitad de ellos resultó electo.

Estos son los ex futbolistas que ganaron en estas Elecciones 2024

El gran ganador de estos comicios fue Ali Manouchehri (IND-Contigo Chile Mejor). El ex jugador de Coquimbo Unido, Ñublense, Antofagasta, entre otros, fue reelecto como alcalde de Coquimbo con más del 63% de los votos.

Otro que se impuso en las urnas fue Marcelo Zunino (RN-IND). El mítico ex defensa de Audax Italiano fue electo como consejero regional en la Circunscripción Santiago V.

También está Ismael Chupalla Fuentes. El ex defensa de Colo Colo y mundialista en 2010 fue electo como consejero regional en la Circunscripción Linares.

Mientras que José Luis Cabión (FA), ex futbolista de Colo Colo se quedó con un cupo como concejal en Melipilla. Frank Lobos, ex seleccionado sub 17 (tercer lugar Mundial Japón), hizo lo propio pero en Cerro Navia.

Los ex futbolistas que no consiguieron cargos en elecciones

Por otro lado, se encuentran Patricio Mardones (ex futbolista de la UC), quien no logró ser concejal por La Reina y Eduardo Vilches (ex campeón Copa Libertadores), que también perdió la disputa por el Concejo de dicha comuna.

La misma suerte tuvieron Juan Ignacio Lorca (ex delantero de Colo Colo y La Roja) y Leonel Herrera (ex campeón Copa Libertadores), quienes no consiguieron ser electos como concejales en La Florida y Santiago, respectivamente.