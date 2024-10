No hubo urna para votar en Capitán Yáber: cómo fue el proceso en las cárceles

28 de Octubre de 2024

Servel precisó que 19 centros penitenciarios a lo largo del país contaron con mesas de votación.

Este fin de semana del 26 y 27 de octubre se llevaron a cabo las elecciones Municipales y Regionales 2024, proceso en el cual las cárceles y recintos penitenciarios, como Capitán Yáber, no estuvieron ajenos.

Según precisaron desde el Servicio Electoral a EL DINAMO, 1.200 personas estaban habilitadas para votar en establecimientos penales, donde destacan 870 presos y 330 gendarmes, distribuidos en 19 cárceles que contaron con mesas de votación.

Ante esta situación, surgió la pregunta si el anexo penitenciario Capitán Yáber estuvo habilitado para votar, dado sus “ilustres residentes”, como Luis Hermosilla y otros involucrados en el Caso Audios y sus aristas, como los hermanos Sauer o Rodrigo Topelberg.

Sin embargo, Gendarmería precisó que esto no ocurrió, ya que finalmente las personas que cumplen prisión preventiva en dicho recinto no pudieron emitir su sufragio, puesto que no se reunió el mínimo de 30 personas habilitadas como electores para instalar una mesa.

El Servel explicó que las personas que cumplen la medida cautelar en Capitán Yáber no concretaron el trámite de cambio de domicilio electoral para ser derivados al anexo penitenciario, cuyo plazo se venció el 8 de junio pasado.