Matthei se enfrenta a Gendarmería y apoya quitar beneficios sociales a inmigrantes irregulares

2 de Abril de 2025

La candidata presidencial de Chile Vamos entró en conflicto con los funcionarios de Gendarmería y de paso respaldó la propuesta presentada por los parlamentarios de su sector.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusó la existencia de corrupción al interior de Gendarmería, y posteriormente confirmó que presentó un proyecto de ley con el que se busca eliminar los beneficios sociales que reciben en la actualidad los inmigrantes ilegales que entran al país.

La postulante a La Moneda se refirió primero a lo que denominó como “el asunto de Gendarmería”, durante la entrevista que le concedió a Vilas Radio de Arica, donde aseveró que de llegar a La Moneda tomará medidas para corregir lo que está mal en la institución.

“El asunto en Gendarmería no funciona y quiero decir que en muchas ocasiones no funciona porque hay corrupción. O sea, cuando uno ve que entra esa cantidad de teléfonos, que hay cuchillos, que hay armamento, que hay droga dentro de la cárcel, es porque, perdón, Gendarmería no está funcionando“, manifestó la ex alcaldesa de Providencia.

Luego sostuvo que “el otro día nos juntamos con la asociación de funcionarios, y defienden a los funcionarios que muchas veces han caído en actos de corrupción“, y a continuación planteó que “creo que va a haber que hacer una operación muy grande, porque hace mucho tiempo tengo la impresión que hay mucha corrupción, y que además los sindicatos tapan esa corrupción”.

Qué dijeron los miembros de Gendarmería sobre la acusación de Evelyn Matthei

Las palabras de Evelyn Matthei generaron una esperada reacción por parte de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, desde donde rechazaron vehementemente sus palabras.

“Rechazamos, íntegramente, las palabras vertidas en entrevista de la candidata presidencial, Sra. Evelyn Matthei“, dijo la asociación a través de un comunicado.

En el texto se planteó que “tratar a 21 mil funcionarios de corruptos, consideramos que ha sido un error“, y según los gendarmes la corrupción “no es una realidad a la que somos ajenos, pues esto ocurre hace décadas en Chile, no solo en contados casos en Gendarmería, sino que en otras reparticiones públicas“.

“La corrupción es transversal y puede hacer caer de rey a paje. Es solo cosa de recordar que entre la directiva (de los oficiales penitenciarios) con quien la candidata se reúne, existe un oficial suspendido por mal uso de su cargo como Jefe de Unidad, entregando información confidencial de Gendarmeria de Chile en el caso Mateluna a la prensa”.

“No resulta comprensible entonces, que discrimine al resto del personal, si en definitiva, no es capaz de detectar este tipo de problemas“, manifestaron.

Matthei quiere quitarles beneficios sociales a inmigrantes irregulares

Por otra parte, este miércoles, Evelyn Matthei acompañó a parlamentarios de Chile Vamos a presentar un proyecto con el que se busca restringir los derechos sociales con que cuentan en la actualidad los inmigrantes irregulares.

“Basta ya de que cualquiera crea que puede entrar a Chile por cualquier vía y tenga además todo tipo de regalías“, manifestó la candidata presidencial.

De acuerdo con lo detallado en la iniciativa, la idea es que se exija la cédula de identidad vigente y no un RUT provisorio para que puedan optar a beneficios sociales distintos a salud y educación, además de que se les impida inscribirse en el Registro Social de Hogares.

La ex alcaldesa manifestó que “a los chilenos realmente se les ha hecho más difícil la vida en materia de vivienda, porque ha entrado más de un millón y medio de personas“, y añadió que aquello ocurre “no solamente en el trabajo y en salud. También en los jardines infantiles no hay cupos suficientes y creemos que los chilenos tienen que tener preferencia“.

“Estamos con un problema de delincuencia muy grave y si usted va a ver a las cárceles del norte, muchos de ellos, un porcentaje excesivamente alto, son extranjeros”, concluyó.