Daniel Jadue acusó operación tras retirarse de entrevista con Iván Núñez: “¿Cuál habrá sido la verdadera intención?”

30 de Octubre de 2024

El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo que los temas que se tratarían en la entrevista se habían conversado antes, pero "la intención del periodista no era respetar el marco acordado, sino provocarme".

El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, atribuyó a la idea de provocarlo para buscar “una cuña farandulera poco relevante”, su decisión de terminar intempestivamente la entrevista que le concedió al periodista de TVN Iván Núñez.

El ex jefe comunal, quien permanece con la cautelar de arresto domiciliaria tras ser imputado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, empleó sus redes sociales para entregar su versión sobre lo ocurrido, luego que el canal estatal decidiera emitir lo que se alcanzó a hacer de la entrevista, incluyendo el momento en que Jadue decidió ponerle fin de manera unilateral.

“Respecto al lamentable intento farandulero con el señor Núñez emitido por 24Horas y TVN,

debo señalar lo siguiente: Lamentamos que el noticiero central del Canal de todos los chilenos se preste para este tipo de operaciones. Ni yo ni mi equipo buscamos la entrevista, ellos nos la pidieron. Después de una llamada telefónica con el propio Núñez, les abrí la puerta de mi casa para intercambiar sobre su solicitud”, comenzó su explicación Daniel Jadue en cuenta de X.

Jadue dijo que no se respetaron las condiciones para la entrevista

A continuación, aseveró que “accedimos a dar la entrevista bajo condiciones que fueron aceptadas y acordadas con ellos, incluyendo al señor Núñez. Se estableció que hablaríamos sobre mi situación judicial y de temas relevantes para los chilenos, no de farándula. Los nueve minutos emitidos dejaron en manifiesto que la intención del periodista no era respetar el marco acordado, sino provocarme“, añadió el ex alcalde.

Luego agregó que “no nos parece ético ni profesional que alguien te pida venir a tu casa para provocarte, buscando una cuña farandulera poco relevante que no aporta nada. ¿Cuál habrá sido la verdadera intención del señor Núñez y de TVN de solicitar esta entrevista?“, concluyó.