VIDEO – “Hagan lo que quieran”: el abrupto fin de la entrevista de Iván Núñez a Daniel Jadue

Actualizado el 30 de Octubre de 2024

El ex alcalde de Recoleta terminó de manera abrupta una entrevista con Iván Núñez, mostrando su enojo contra el periodista.

Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, protagonizó un controvertido episodio en las pantallas de 24 Horas, ya que terminó de manera abrupta una entrevista con Iván Núñez, a los pocos minutos de iniciar.

En un comienzo, el otrora jefe comunal aseguró que tuvo un breve encuentro con el abogado Luis Hermosilla en el anexo Capitán Yáber, precisando que fue “un poco tensa por el rol que él ha jugado en mi caso”.

Aunque Hermosilla “niega toda vinculación, pero entiendo que hay hasta un chat en el que él, con otras personas, hablan con un odio bastante virulento y poco normal acerca de mí. Eso de intercambiar con Jalaff oye, hay que cagarse a Jadue“.

Daniel Jadue también explicó el caótico momento vivido este fin de semana cuando concurrió a votar en las elecciones municipales y regionales, ya que si bien había anunciado un punto de prensa tras emitir su sufragio, esto finalmente no ocurrió, apuntando contra la prensa.

“¿Qué nos encontramos? Que los periodistas finalmente no te permiten que la gente se acerque y te quieren hacer un cerco porque pareciera que su trabajo es más importante que incluso la dignidad de las personas que te quieren saludar, y eso no me parece”, aseveró.

Cuando Iván Núñez quiso profundizar este punto, Jadue le pidió cambiar de tema, aunque precisó que “no creo que los medios sean objetivos, si alguien cree en este país que los medios son objetivos…”.

Ante esto, el periodista le consultó si existía una persecución de los medios en su punto, el militante del PC le precisó que no respondería, pero Núñez le reiteró sobre la misma temática, lo que finalmente provocó la ira de Daniel Jadue.

“Ya no quiero dar la entrevista, hagan lo que quieran”, fueron las últimas palabras del ex alcalde, quien simplemente se paró y se fue.