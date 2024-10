Minsal y UC Christus explicaron las fallas detectadas por el informe de Contraloría sobre trasplantes

Actualizado el 30 de Octubre de 2024

Con respecto al ex coordinador nacional de trasplantes, el subsecretario Osvaldo Salgado indicó que hay un sumario y una investigación de fiscalía en curso.

Desde el Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, junto a la directora del Instituto de Salud Pública (ISP), Catterina Ferreccio, y el coordinador nacional de Procuramiento y Trasplantes de Órganos, José Luis Rojas, abordaron el informe de Contraloría que se dio a conocer esta semana.

En el documento se denunció una serie de “incumplimientos en el orden de listas de espera y autorizaciones privilegiadas de trasplantes entre vivos por parte del Coordinador Nacional, quien mantenía comunicación directa con el Hospital Clínico de la Universidad Católica”.

En primera instancia, Salgado dejó en claro que “el manejo de la lista de espera es transparente y que se cumplen estrictamente los protocolos definidos para este manejo”.

Seguido a eso, la directora del ISP quiso explicar a la prensa el proceso de la donación de órganos, detallando que desde el momento en que los pacientes con muerte encefálica se convierten en donantes hasta que llegan al receptor no pueden pasar más de cuatro horas. “En ese contexto, el ISP prepara el listado por orden de prioridad, las prioridades las da el Consejo Asesor. Esa lista se actualiza permanentemente”, precisó.

En esa misma línea Ferreccio indicó que la coordinación de trasplante informa al ISP que hay un donante en la red de centros de salud de todo el país y el ISP le hace llegar la lista más actualizada -se actualiza dos veces al día- al Ministerio de Salud, desde donde empieza a ofertar esta lista a hospitales y centros donde hay receptores.

“En la tabla, si uno suma, hubo que repasar a 195 personas en la lista de trasplantes para poder encontrar 13 que en ese momento estuvieran en condiciones de recibir el órgano. Eso pasa siempre y es importante que se sepa: que uno tiene que recorrer 195 para encontrar 13. La tasa de éxito es de 13%”, afirmó la autoridad sanitaria.

Junto con eso, la directora del ISP agregó que “en esta lista todos son potencialmente elegibles para ser trasplantados, pero en ese momento nosotros tenemos dos horas ya, porque ya ha pasado un tiempo en llegar a ese hospital a preguntar por el paciente y a veces no se encuentra, o el paciente está con fiebre o se descompensó, o tiene una infección. Hay muchas razones por las cuales el paciente no pudo recibir el órgano y sigue en la lista de espera, que se actualiza automáticamente”.

“Después vamos nosotros y le pedimos (al hospital) que rellene un cuestionario escrito y explique por qué lo rechazó. Pero eso no ocurre en el momento. Muchos de los hospitales locales que fueron contactados, el 54% llenó el documento, que es lo que vio la Contraloría. El resto no completa el papelito y ese es un problema que nosotros lo insistimos y no responden. Muchas veces los médicos no responden y es algo que debemos mejorar. Pero no quiere decir que esas personas fueran rechazadas y no siguen en la lista”, insistió.

El coordinador nacional de trasplantes insistió en este punto respecto a que las 84 personas que no recibieron el trasplante fue solo en ese momento que fue analizado por la Contraloría, pero que eso “no implica que fueron rechazados“, indicó. “Se siguió estrictamente el orden”, agregó Rojas.

Respecto a si los datos entregados por el informe de Contraloría eran erróneos, aseguró que “la interpretación es la equivocada. Es simplemente que en ese momento no se podían operar”.

La investigación penal contra Rodrigo Wolff, ex coordinador nacional

Con respecto al ex coordinador nacional de trasplantes, Rodrigo Wolff, quien además continúa trabajando como hepatólogo en UC Christus, el subsecretario Osvaldo Salgado indicó que hay un sumario sobre “unos temas que se pesquisaron”.

“El fiscal, al inicio de su investigación, estimó que había unas situaciones que podían ser revisadas por la fiscalía. Finalmente hizo una denuncia, proceso del cual no tenemos más información y el sumario sigue en curso”, dijo.

Con respecto a los pagos de Fonasa a UC Christus, la autoridad evitó referirse a la espera de hablar con dicha entidad, y afirmó que los pagos “no dependen de esta subsecretaría”.

Lo que dijo UC Christus y los trasplantes

Desde UC Christus también se refirieron al informe de Contraloría y en una declaración pública indicaron que “las derivaciones a las que se hace mención”, cuando Wolff era coordinador nacional y además se desempeñaba en ese recinto de salud, “fueron para realizar trasplante con donante vivo, dado que UC Chrsitus es la única institución en Chile que cuenta con un programa en donante hepático vivo en adultos, lo que permite que los órganos de donantes cadavéricos queden disponibles para otros pacientes que requieren ser trasplantados y que se encuentran en lista de espera”.

En cuanto a Wolff, particularmente, recalcaron que, “al asumir dicho cargo, la autoridad pertinente tuvo conocimiento y aceptó que el profesional continuara con su actividad clínica“.

“Hemos entregado la información requerida por las autoridades y nos hemos puesto a su disposición para aclarar estos hechos y resolver cualquier duda o inquietud sobre los procesos de procuramiento y trasplantes de órganos en los que hemos participado”, cerraron.