Más de 200 testigos y Fiscalía pide 12 años de cárcel: se inició juicio contra Claudio Crespo por Caso Gustavo Gatica

4 de Noviembre de 2024

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó a Crespo los delitos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, en una causa dónde el Instituto Nacional de DDHH y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) son querellantes.

En el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago se inició el juicio contra Claudio Crespo, ex teniente coronel de Carabineros acusado de ser el autor de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, en noviembre de 2019, en el marco del estallido social.

El Ministerio Público pedirá una pena de 12 años de cárcel para el ex uniformado, además de presentar a 130 testigos, mientras que la parte defensora hará lo propio con 92 testigos, por lo que se espera que el proceso judicial se prolongue por cerca de un año.

En la primera jornada realizaron sus alegatos de apertura el fiscal Francisco Ledezma, el CDE y Beatriz Contreras, en representación del INDH, dónde esta última indicó que “los hechos violatorios en contra de Gustavo Gatica le impidieron su realización de expectativas de desarrollo personal y vocacional en condiciones de normalidad, configurándose lo que la Corte Interamericana ha denominado como el daño al proyecto de vida”.

“Si bien, nada, ningún tipo de reparación podrá devolverle a Gustavo aquello de lo que se vio injustamente privado, lo cierto es que en este juicio, este tribunal oral en lo penal tendrá la oportunidad de, a lo menos, entregarle a Gustavo Gatica verdad, justicia y reparación”, agregó la abogada.

Al respecto, Gustavo Gatica emitió una declaración pública, en el cual precisó que “hoy comenzó el juicio que busca traer finalmente justicia con respecto al ataque que sufrí por parte de un ex teniente coronel de carabineros y que me dejó sin vista de manera permanente hace cinco años atrás”.

“Luego de varias postergaciones, en esas coincidencias que a veces parecieran decirnos algo, el juicio comienza la misma semana en que se cumplen cinco años desde que fui víctima de este ataque que espero no quede en la impunidad”, puntualizó.

Gatica aseveró que “seguiré atentamente y en la medida que mi propia cotidianidad y labores lo permitan, el avance de un juicio que como lo he dicho en varias oportunidades, no se trata solo de mi agresor o de mí, sino de un país que tiene derecho a que sus ciudadanos puedan salir a la calle a expresar sus ideas y opiniones, sin sufrir daño alguno de quienes tienen el deber de cuidarnos y protegernos”.

Claudio Crespo: “Yo no le disparé a Gustavo Gatica”

Por contrapartida, el defensor de Claudio Crespo, Pedro Orthusteguy, aseguró que las pruebas audiovisuales presentadas por la parte acusadora carecen de validez, además de recalcar que “no es posible encontrar un solo testigo que pueda afirmar que vio a Claudio Crespo dispararle a Gustavo Gatica. Tampoco hay un solo video que pueda mostrar a mi representado haciendo la acción que se le imputa en la acusación. Por otro lado, la víctima tampoco pudo identificar al autor de los disparos y el acusado no tiene conciencia de haber herido con munición de su escopeta anti disturbio a persona alguna”.

A la salida de la primera jornada de juicio, Crespo reiteró que “yo no le disparé a Gustavo Gatica. Las lesiones que él tiene no fueron efectuadas por mi. No es mi obligación determinar quién fue, pero lo que yo puedo decir es que yo no le disparé”.