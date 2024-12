Encuesta Cadem: Evelyn Matthei se impondría en segunda vuelta ante cualquier escenario

Actualizado el 2 de Diciembre de 2024

Evelyn Matthei le ganaría a cualquier rival que pudiera enfrentar en una hipotética segunda vuelta electoral, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se impondría en una segunda vuelta electoral ante cualquier rival que la enfrentara, de acuerdo a lo revelado por la última encuesta Cadem, realizada luego de la segunda vuelta de la elección de gobernadores.

Según el sondeo, correspondiente a la última semana de noviembre, si la jefa comunal tuviera que enfrentar en el balotaje a la ex presidenta Michelle Bachelet, se impondía con 16 puntos de ventaja (50% vs 34%); al reelecto gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, le ganaría por 22 puntos (53% vs 21%); a José Antonio Kast por 27pts (54% vs 27%); a Carolina Tohá por 36pts (59% vs 23%); a Tomás Vodanovic por 39pts (59% vs 20%); a Marco Enríquez Ominami por 39pts (60% vs 21%), y a Vlado Mirosevic por 46pts (62% vs 16%).

Cadem mostró además que en una hipotétoca segunda vuelta, José Antonio Kast perdería por cinco puntos ante la ex presidenta Bachelet, pero les ganaría a Tohá por 15 puntos; a Enríquez-Ominami por 15 puntos; a Vodanovic por 17 puntos; a Mirosevic por 25 puntos, y a Claudio Orrego por 3 puntos.

En cuanto a la intención de voto espontaneo, Matthei lidera con 22%, seguida por Kast, con 14%; Bachelet, con 6%; Vodanovic, con 5%, y Kaiser, con 4%. Un 34% no sabe o no responde.

Evaluación del presidente Boric según la encuesta Cadem

En otro ámbito, la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric mostró un alza de tres puntos en la última semana de noviembre respecto del sondeo anterior, llegando hasta un 29%.

La desaprobación a su labor, en tanto, mostró una baja de cuatro puntos y se situó en un 63%, de acuerdo con la encuesta Cadem.

Las cifras anteriores hiceron que el mes de noviembre cerrara con un promedio de 28% de aprobación para el mandatario, un punto menos que en octubre, mientras que su desaprobación promedia un 65%, dos puntos más que en el mes anterior.

Los hitos considerados más positivos de este gobierno son la Ley de 40 horas (41%), la Ley Karin (32%) y su actitud frente al fallecimiento del expresidente Piñera (20%).

Por el contrario, los hitos más negativos son su gestión en delincuencia (40%), el caso Monsalve (35%) y el asesinato de los tres carabineros en Cañete (26%).