“Está luchando con tener ideaciones suicidas”: abogada de la denunciante de Monsalve revela su delicada situación

3 de Diciembre de 2024

La abogada María Elena Santibáñez dijo que a raíz de lo ocurrido a los familiares de la denunciante de Manuel Monsalve "se les detuvo la vida".

La denunciante de Manuel Monsalve por violación permanece en tratamiento psicológico y psiquiátrico, de acuerdo a lo informado por su abogada, María Elena Santibáñez.

Según contó la profesional, su representada “está un poco mejor dentro de lo mal que está. Está un poco mejor, (pero) sigue con tratamiento“, manifestó la abogada.

“Le bajaron un poco una de las dosis de que tenía pastillas, pero hay días que, evidentemente, no está bien. O sea, no está estable“, añadió en la entrevista que le concedió a Radio CNN Chile.

María Elena Santibáñez planteó que la denunciante “era una chica normal, con ganas de vivir, y está hoy día luchando en muchas ocasiones con tener estas ideaciones suicidas“.

Respecto de lo que está viviendo la familia de la víctima, contó que “literalmente se les detuvo la vida a todos. Al padre, la madre, el hermano. Ellos se turnan para estar con ella“.

Ahondó en el tema y manifestó que “la vida pasó a ser una cosa completamente distinta. Efectivamente, el padre, en su desesperación, dio una entrevista que generó además algún ruido porque no me habían avisado, pero tenía que ver precisamente por la desesperación y también un poco por la desconfianza que puede tener una familia al enfrentarse con una persona tan poderosa en esa época con relación a si va a responder o no el sistema de justicia penal. Y hasta ahora, gracias a Dios, lo ha hecho”.

La abogada descartó que Monsalve y su denunciante fueran pareja

A continuación recordó que “alguna persona ha dicho por televisión que eran pareja y que tenía, me parece, noticias sobre eso. Me gustaría citar a esa persona para efectos de que sea citada por la Fiscalía para que dé información. Y si no, evidentemente que se expone a una querella por injuria. Porque no solo es que no eran pareja, que lo diga yo. Lo dice el propio Monsalve cuando se lo dice al Presidente de la República. No hay una relación sexoafectiva”, remarcó.

Al respecto, recalcó que incluso si Monsalve y su representada huibieran tenido una relación de pareja, aquello no lo habilita para tener sexo sin su consentimiento, puesto que “eso sería constitutivo de violación incluso en el matrimonio“.