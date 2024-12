Viuda de Ronald Ojeda acusa a Monsalve de filtrar ubicación de ex militar y anuncia demanda

2 de Diciembre de 2024

Esto, en el marco del convenio de colaboración policial que firmó la Subsecretaría del Interior con Caracas en enero pasado, dónde se habría entregado información sobre los ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales en nuestro país.

La viuda de Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, indicó que demandará al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien cumple prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual, ya que lo acusa de filtrar el paradero del ex militar venezolano al régimen de Nicolás Maduro.

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, expresó a Emol que “siempre ha sostenido que pudo haber filtración o fuga de información en relación con el secreto que rodea el asilo que obtuvo Ronald Ojeda, que eso pudo haber sido usado para facilitar el lugar donde fue secuestrado y que permitió más tarde también que lo asesinaran”.

La familia de Ojeda apunta a lo consignado por el diario La Razón de Venezuela, que indicó que se dieron a conocer esos antecedentes, ante lo cual Manuel Monsalve la calificó en su momento como “una total mentira. Si usted me pregunta como califico esa publicación, la califico de una total mentira”.

Consultado si Ronald Ojeda era sujeto de interés para el régimen de Nicolás Maduro, el ahora ex funcionario explicó que “Ojeda estaba en una situación migratoria particular, condición migratoria que dio este Gobierno y que tiene la firma de este subsecretario, así que yo pido por favor que en esto seamos súper responsables. Nuestra tarea en materia de personas que son perseguidas es proteger y para eso, yo he hecho uso de mis facultades y a quienes he considerado necesario, le he dado una condición de protección en el país”.