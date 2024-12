Filtraciones en el Ministerio Público: fiscal reconoció entregarle su clave a funcionarios de la Armada

Actualizado el 3 de Diciembre de 2024

Todos estos antecedentes están en manos del fiscal Marco Pastén, encargado de investigar las filtraciones del Caso Monsalve, quien además cuenta con un listado de funcionarios de diversas fiscalías que también accedieron al expediente.

Maximiliano Krause, el fiscal de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, reconoció que compartió la clave con la que accede a revisar las causas del Ministerio Público a dos funcionarios de la Armada, en el marco de las indagatorias del organismo por las filtraciones de antecedentes en el Caso Monsalve.

Krause además entregó a Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, una lista con más de 70 personas que accedieron a la denuncia presentada en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los eventuales delitos de abuso sexual y violación.

En declaraciones recogidas por La Segunda, Maximiliano Krause explicó que su cuenta de acceso “la ocupan dentro de la fiscalía dos personas, una abogada que está contratada como administrativa, y un administrativo. Cuando yo fui citado les pregunté derechamente si habían usado la cuenta y ellos me señalaron que no”.

Junto con ello, detalló que la cuenta la compartió con a lo menos tres funcionarios policiales, entre los que destacan dos miembros de la Policía Marítima, indicando que “yo los llamé y les pregunté derechamente si habían efectuado la consulta y uno de ellos me señaló que sí, que lo había hecho. Una consulta en la mañana específicamente por razones de curiosidad. Me señaló que no había impreso, ni había extraído ningún tipo de información y que solamente leyó el relato del hecho (la denuncia de la víctima), pero que no generó reporte”.

El persecutor precisó que el involucrado es un sargento segundo perteneciente al Departamento de Inteligencia e Investigaciones policiales marítima.

Ante esta situación, desde la Armada expresaron que no se pronunciarán respecto “a causas judiciales que están en procesos investigativos”.

Frente a esta situación, la vocera Camila Vallejo acusó que “lo que hemos conocido es de suma gravedad. Ustedes entienden que en Chile existe la separación de poderes, que hay organismos que son los persecutores del delito, como el Ministerio Público y los tribunales que aplican finalmente la sentencia frente a las investigaciones que están en curso. Y evidentemente que cuando tenemos o existen filtraciones de ese poder a otros organismos puede comprometerse la autonomía e imparcialidad de las investigaciones”.