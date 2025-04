FOTOS – “No me van a amendrentar”: Las amenazas a Desbordes que encendieron las alarmas en Fiscalía

Actualizado el 2 de Abril de 2025

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación tras conocerse las amenazas de muerte que recibió el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN).

Esto, luego que el jefe comunal presentara una denuncia ante la PDI tras salir a la luz una serie de imágenes de su rostro con mensajes amenazantes en su contra, por lo que se estableció que cuente con protección policial por 30 días, a cargo de funcionarios de la Primera Comisaría de Santiago.

En las fotos viralizadas en redes sociales se ve un panfleto con la leyenda “Muerte a Desbordes y a el gobierno fascista $hileno” y un lienzo en alusión al Día del Joven Combatiente, donde sale el rostro del alcalde capitalino siendo apuntado con una pistola.

Ante esta situación, el alcalde Desbordes recalcó que “recibí amenazas de muerte, pero no me van a amedrentar. Estas situaciones son inaceptables y las enfrentaremos con decisión. No permitiremos que grupos minoritarios sigan destruyendo la educación pública”.

“La violencia, las amenazas contra estudiantes, profesores e inspectores no son tolerables. Esto es igual de grave que una inspectora sea agredida por encapuchados en el Instituto Nacional. Lamentablemente, un pequeño grupo de extremistas, avalado por algunos adultos, sigue promoviendo estos actos repudiables. No vamos a retroceder”, dejó en claro en su cuenta de X.