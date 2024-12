Suprema confirma desafuero a diputado Francisco Pulgar tras acusación de violación a menor

Actualizado el 9 de Diciembre de 2024

El parlamentario llegó hasta el Congreso Nacional junto a su esposa para declarar que "nuevamente soy inocente. Quiero enviar un mensaje a mi familia: tranquilidad".

Compartir

El pleno de la Corte Suprema, en decisión unánime, confirmó el desafuero del diputado Francisco Pulgar (IND) imputado como autor del delito reiterado de violación de una niña de 14 años, los que habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule.

Tras conocer la resolución del máximo tribunal, Francisco Pulgar insistió en su inocencia y emplazó al fiscal regional de Maule, Julio Contardo, a que concrete finalmente su formalización.

El parlamentario llegó hasta el Congreso Nacional junto a su esposa para declarar que “nuevamente soy inocente. Quiero enviar un mensaje a mi familia: tranquilidad. Agradezco a mi señora esposa de estar al lado acompañándome, y quien ha conocido toda la historia de injusticia respecto a esta falsa denuncia que va a quedar totalmente acreditada en el juicio, fuera de toda duda razonable”.

Respecto al proceso judicial, el legislador manifestó “porque en la Región del Maule conocen mi caso, que soy el único político que ha pedido ser formalizado y hoy, desde el Congreso Nacional porque aún sigo siendo diputado, emplazo al fiscal regional del Maule, señor Julio Contardo, a que mañana mismo me formalice”.

Adicionalmente, señaló que “si quiere darse el gustito de solicitar medidas cautelares, ningún problema. Conozco las cárceles, pero no porque he cometido algún delito, sino que por mi trabajo profesional. No le tengo miedo, menos a la situación que estamos viviendo”.

Consultado por la unanimidad en la decisión de la la Corte Suprema para ratificar su desafuero, el ahora desaforado diputado Francisco Pulgar respondió que “no soy jurista, creo que hay elementos de juicio más de carácter procesal que desconozco, pero fui criminalista y sigo siendo criminalista, y los medios de prueba que vamos a presentar, insisto, van a acreditar, fuera de toda duda razonable, que los hechos que se me imputan son totalmente falsos”.