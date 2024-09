Cuestionado como perito en casos de Nabila Rifo y Ámbar Cornejo: las polémicas de Francisco Pulgar, el diputado acusado de violación

4 de Septiembre de 2024

El diputado independiente, que llegó al Congreso de la mano del Dr. File, ha estado inmiscuido en una serie de polémicas tras su aterrizaje en los matinales de TV, donde se presentaba como perito forense.

El diputado Francisco Pulgar (IND) está en el ojo del huracán, luego que la Corte de Apelaciones de Talca acogiera la solicitud de desafuero en su contra, en el marco de la investigación por violación y amenazas a una menor de edad que enfrenta el parlamentario.

El caso se remonta a 2021, cuando una joven de 21 años acusó al denominado perito de violación reiterada desde 2014, cuando tenía 14 años.

Pero el historial de controversias que envuelve a Francisco Pulgar, quien se presenta como “cientista criminalístico, perito forense y activista medioambiental”, no es nuevo y se remonta a dos de los casos policiales más reconocidos del último tiempo: el femicidio frustrado de Nabila Rifo y el homicidio de Ámbar Cornejo.

Francisco Pulgar: de “perito forense” a diputado

Pulgar, quien nació en Talca en 1971, estuvo entre 1990 y 1992 en la Escuela de Suboficiales del Ejército, donde estudio para ser enfermero militar, realizando su práctica profesional en el Servicio de Urgencia de la Posta Central y Servicio de Medicina del mismo establecimiento, culminando en Traumatología del Hospital Militar.

Sin embargo, renunció a esta carrera y postuló sin éxito a la Policía de Investigaciones, tras lo cual intentó estudiar Derecho en la Universidad Bernardo O’Higgins, carrera que abandonó al poco tiempo por problemas económicos.

Tras esto, realizó un curso de administración de edificios y condominios; para más adelante, entrar a cursar Licenciatura en Ciencias Criminalísticas en la UTEM, antes de su cierre por falta de acreditación.

Desde el año 2009 se ha desempeñado como gerente general y perito forense privado en la empresa Criminalística SAV (Servicio de Atención a Víctimas), consigna su reseña en la Cámara de Diputados.

Sus polémicas participaciones en los casos de Nabila Rifo y Ámbar Cornejo

Como parte de SAV es que Francisco Pulgar alcanzó notoriedad a nivel mediático, siendo panelista habitual en una serie de programas de TV, como el matinal Bienvenidos de Canal 13 y Mañaneros de La Red, entre otros.

Su primera polémica la protagonizó en medio del juicio por el femicidio frustrado a Nabila Rifo, donde fue contratado por la defensa de Mauricio Ortega y sus métodos fueron cuestionados duramente por el Ministerio Público, acusándolo de trabajar “fuera del ámbito legal”.

Pulgar, quien también terminó declarando como parte del proceso judicial, se defendió en declaraciones a La Tercera, aseverando que la Fiscalía lo apuntó porque “me había tomado atribuciones que no me corresponden, que era investigar. Ese argumento era para que yo no abordara la declaración que había entregado el menor de 14 años, que tras la entrevista realizada por mí, se dio cuenta que había mentido para salir en televisión”.

Sin embargo, el hecho que lo terminó “sacando de la TV” ocurrió en el marco de la cobertura del matinal Bienvenidos al caso de Ámbar Cornejo en 2020, donde la fiscal María José Bowen lo acusó de interferir en la investigación.

“Ha habido personas de un matinal, una persona que dijo ser perito, vino con una chaqueta que decía perito forense, entró al domicilio y realizó supuestas diligencias de investigación sin autorización de nadie y luego salió y dio una entrevista en el matinal”, precisó la persecutora.

Ante esto, el matinal tuvo que explicar que “Francisco Pulgar no entró a la casa del padrastro de la adolescente, sino que a la casa de la madre del imputado, María Inés Pérez, invitado por ella, quien quiso darle su testimonio”.

“Cabe destacar que dicha casa no estaba cercada ni tenía restricción de acceso, por lo que el perito forense no rompió ningún protocolo al entrar a ella. Asimismo, tampoco mintió respecto a su rol y en ningún caso se hizo pasar por funcionario de la PDI”, agregó Canal 13.

El salto de Francisco Pulgar de la TV a la política

Luego de su salida los medios, en 2017 lanzó su candidatura independiente como diputado en el 17° Distrito, por el pacto Sumemos, que agrupó partidos como Amplitud, Red Liberal, y Ciudadanos, el 1,86% de los votos. En 2021 quiso ser gobernador del Maule, pero cayó en segunda vuelta.

En noviembre de 2021 finalmente fue electo como diputado, en cupo cedido por Centro Unido, el partido político del llamado Dr. File, para posteriormente ingresar a la bancada del PDG, donde fue expulsado por votar a favor de Vlado Mirosevic en la elección de la mesa de la Cámara Baja, tras lo cual se sumó al comité DC e independientes, cuya participación quedó congelada tras el proceso de desafuero en su contra.