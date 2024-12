Los chats y videos que complican a Jorge Valdivia en la segunda denuncia por violación

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

A raíz de este segundo caso, actualmente Jorge Valdivia se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

Nuevos antecedentes y pruebas en contra de Jorge Valdivia dio a conocer Meganoticias, en el marco de la segunda denuncia en su contra por presunta violación.

Una serie de chats que intercambiaron, sumado a la declaración de la víctima y una serie de videos de lo ocurrido esa noche, fueron parte de la pieda audiovisual a cargo del área de reportajes.

En una de las conversaciones que mantuvieron, se conoció que el ex futbolista le preguntó a la mujer si sintió que la obligó a hacer algo cuando ambos estuvieron en su departamento, tras haber ido a bailar la noche del jueves 17 de octubre.

De acuerdo a lo manifestado por la denunciante en su declaración, en ese momento ella “por miedo” decidió responderle con un tono normal, con el propósito de recuperar las prendas que había dejado en la residencia del entonces comentarista deportivo.

De hecho, en ese mismo chat, el ex jugador de Colo Colo le preguntó explícitamente si la noche anterior no hubo “nada forzado” entre los dos, una consulta que podría complicar a su defensa.

Jorge Valdivia y la segunda mujer que presentó una denuncia por violación en su contra fueron a bailar a la disco Candelaria, ubicada en Vitacura, antes de dirigirse al departamento del ex futbolista la noche del 17 de octubre.

El contacto entre el comentarista deportivo y la denunciante se había iniciado cuatro días antes, cuando Valdivia le escribió a través de Instagram, de acuerdo a lo revelado por el reportaje de Meganoticias.

Ese 13 de octubre se produjo el siguiente diálogo entre ambos:

JV: Hola!!!

D: Todo bien, ¿y tú?

JV: Bien también.

D: Qué bueno. Stgo??

JV: Sí jajajaja . No te incomoda que te hable?

. D: No, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a mi perfil? Porque no nos hemos visto antes, ¿o sí?

JV: Soy respetuoso, solo te vi y quise hablarte . Tienes un físico lindo.

. D: Gracias por el piropo.

“Qué asco, si es un viejo”

De acuerdo con la declaración que prestó posteriormente la mujer ante la Fiscalía, ambos quedaron en reunirse el día 17, y “durante esa semana seguimos en contacto vía Instagram, y yo publicaba esta anécdota de que Jorge Valdivia me invitaba a salir. Incluso recuerdo que algunos me preguntaban si iba a pasar algo más allá con él, y yo les respondía que no, qué asco, si él es un viejo“.

Ese día, antes de que se concretara el encuentro, la denunciante y Valdivia mantuvieron otra conversación a través del chat:

JV: ¿Tú cómo estás?

D: Bien, haciendo mil cosas pero súper.

JV: Y jueves aún con ganas? ¿Te acuerdas?

D: Si po!!, después de mi evento sí o sí. Ahí me dices dónde.

JV: El Toro. Al lado del Caoba.

De acuerdo con la declaración de la joven, llegó al local acompañada por una amiga y se encontró con Valdivia, quien estaba junto a algunos amigos.

En un momento determinado “dijimos que fuéramos a la discoteca Candelaria, ubicada en Isidora Goyenechea 3820. Llegamos a la disco caminando. Yo al salir de El Toro me sentí diferente; es decir un poco entonada o chispeante, pero en ningún caso borracha. Al llegar a Candelaria nos dejaron pasar inmediatamente”, relató a continuación.

Según sus palabras, “Jorge ofreció comprarme un gin y yo accedí. Aclaro que yo miré cómo me lo preparaban y cuando le pusieron al vaso una tapa. Luego de eso, ya con mi vaso en la mano, fuimos a la pista y comenzamos a bailar juntos: Jorge, su amigo y yo“.

“Cuando estaba bailando yo le ofrecí a Jorge tomar de mi vaso. Cuando me recibió mi vaso, Jorge le quitó la tapa y la tiró y, después de tomar de éste, él compartió mi vaso con su amigo“.

Los registros audiovisuales de recinto mostraron todo lo expuesto por la mujer en su declaración, e incluso se observa cómo el vaso pasó de mano en mano.

De la disco al departamento de Valdivia

En ese contexto, la denunciante relató que “mientras bailábamos, Jorge en algún momento desaparece, como que se escabulle con mi vaso por unos minutos, mientras su amigo bailaba frente a mí”.

Ante esto, eeconoció que “a mí eso me pareció extraño y traté de seguir a Jorge con la mirada para saber a dónde había ido. Luego de algunos minutos, su amigo sale a buscarlo y lo trae. Cuando volvió, Jorge me entregó mi vaso y me tomé el resto que me quedaba“.

“A partir de ese momento yo me empecé a sentir muy mareada, como muy curada. Es como si me hubiera tomado, por así decirlo, diez Ramazzotti. Jorge comenzó a bailar mucho más cerca de mí y me comenzó a dar besos en la mejilla, oreja, cuello. Por lo mareada que estaba, no supe cómo reaccionar. Fue ahí que nos dijeron que nos íbamos a ir”, relató.

Los registros en el edificio donde vive Valdivia mostraron que la denunciante, el ex futbolista y sus amigos arribaron al lugar alrededor de las 04:20 horas.

“Cuando llegamos al edificio de Jorge, la camioneta fue estacionada frente al edificio. Yo me bajé tambaleando, pero caminando. Todos entramos al edificio. Recuerdo que saludamos al conserje y que Jorge iba adelante. Luego, subimos al ascensor hasta el departamento de Jorge”, contó en su declaración.

De acuerdo con el relato de la mujer, luego de la presunta violación “recuerdo haber estado tan asustada que con mi amiga empezamos a buscar mis cosas y no las encontrábamos. En el interior del dormitorio la luz estaba apagada y sólo entraba el haz de luz por la puerta abierta. Me fui de esa casa con mi polera, mis calzones, mi blazer enrollado en mi cintura y mis tacos“.

Los chats del día después

Al día siguiente, Valdivia y la joven tuvieron otra conversación, en la que la denunciante no enfrentó al ex futbolista ya que “por miedo” prefirió hacer parecer que todo estaba bien.

“Jorge me hablaba por Instagram preguntándome si estaba enojada, que si estaba bien, que si me sentía forzada. Yo por miedo, ya que él tenía mis cosas y porque me sentía avergonzada, solo le respondía tratando de dar muestras de normalidad y le respondía con frases como: sí tranqui, pero déjame las cosas abajo“, relató.

En concreto, durante el diálogo entre ambos a través del chat, fue cuando Jorge Valdivia le preguntó si estaba todo bien y si nada de lo ocurrido había sido forzado.

JV: Hola. ¿Estás enojada?

D: Nooo, estoy en clases jajajajaja. No puedo agarrar mucho el teléfono.

JV: Ya. Todo bien entonces por lo de ayer?? ¿Nada forzado? O sientes que te obligué…

D: Todo bien, ningún problema. Acuérdate de dejar mis cositas abajo plis para poder entrar a mi casa jajaja.

“Desde el viernes al domingo yo me sentía muy mal, tanto física como anímicamente. Sentía mucho dolor de cabeza, náuseas y mucho cansancio, algo que nunca había sentido producto de la ebriedad”, recordó. Por lo mismo, el día domingo decidió ir al médico.

“Todo cambió cuando veo la noticia de que había una persona que le había pasado algo con Jorge Valdivia, casi igual a mí. Muchos amigos me comenzaron a contactar preguntándome si yo era la víctima de las noticias. Fue a consecuencia de todo lo anterior que decidí denunciar, pues me di cuenta de que yo no soy la única persona a quien Jorge Valdivia ha agredido sexualmente”, concluyó.