Conductor de Uber entrega declaración clave que contradice a Fiscalía sobre estado de la segunda denunciante de Jorge Valdivia

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

El chofer de aplicación que trasladó a la segunda denunciante del Mago, prestó declaración a la Fiscalía asegurando que "venía normal, no noté nada raro".

En el marco de la investigación contra Jorge Valdivia, quien enfrenta dos denuncias por violación, se reveló la declaración de quien sería un testigo clave en la segunda acusación: el conductor de Uber que trasladó a la denunciante desde el departamento del ex futbolista.

Durante la madrugada del 18 de octubre, noche que habrían ocurridos los hechos que se denunciaron el 22 de dicho mes, la denunciante del caso pidió un Uber junto con su amiga desde la vivienda de Jorge Valdivia.

Aquel conductor de aplicación declaró ante la Fiscalía para entregar más detalles con respecto al estado de la joven esa noche. “Puedo confirmar que el día viernes 18 de octubre, recibí una solicitud de viaje, la cual al revisar la aplicación puedo confirmar que fue a eso de las 06.22 horas, el viaje habría sido solicitado por una mujer, no recuerdo el nombre en estos momentos”, partió diciendo al Ministerio Público, según consignó La Tercera.

En esa línea, el chófer testificó que “me estacioné frente al edificio, esperé alrededor de tres minutos, donde se subieron dos mujeres jóvenes, a las cuales yo puedo señalar que venían al parecer desde una fiesta, pero venían normal, no noté nada raro. Lo que sí puedo señalar, que sentí olor a alcohol, no puedo asegurar si ambas venían con olor, ya que las dos se sentaron en el asiento trasero, y solo me llegó un olor a alcohol liviano”.

A lo que añadió: “Las chicas en ningún momento se quedaron dormidas, o presentaron algún signo de que estuvieran afectadas por alguna situación, ya que lo recordaría, tampoco me comentaron nada a mí, de hecho, creo que no conversamos en el camino”.

La versión del conductor de Uber contrasta a Fiscalía sobre el estado de la segunda denunciante de Jorge Valdivia

“Ambas personas se bajaron en la dirección final que habrían solicitado en Uber, y recuerdo que ambas iban caminando normal, sin tambaleos, no notando algún signo de que estuvieran en estado de ebriedad notorio“, aseguró.

Considerando lo anterior, la versión del conductor de Uber contradice lo que expuso el fiscal Rodrigo Celis, quien interpretó una de las grabaciones que muestran momentos antes de que las jóvenes abordaran el vehículo.

“Si bien la víctima parece caminar bien, se ve que se da la vuelta y dice algo que solo se entiende un balbuceo. Eso nos da cuenta del estado en que estaba al momento de salir. Y refuerza la idea de que si está saliendo en ese estado, cómo estaba 40 minutos antes, quizás una hora antes, que entendemos, es cuando se habría producido la interacción sexual no consentida”, sostuvo.

En dicha grabación, la cual publicó Mega, la víctima y su amiga llegaron al departamento de Jorge Valdivia aproximadamente a las 4 de la madrugada, junto con su hermano Claudio y otros dos hombres. En aquel lugar habrían estado durante dos horas y media.

Tras ello, las mujeres bajaron por el ascensor para abordar el Uber. Un detalle llamativo es que la denunciante se fue de la vivienda sin los pantalones que vestía al momento de llegar, y en su lugar se puso un blazer amarrado en la cintura