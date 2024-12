Respondió por presuntos pagos y desmintió a Hermosilla: la declaración de Andrés Chadwick ante Fiscalía por Caso Audios

22 de Diciembre de 2024

Andrés Chadwick negó haber recibido pagos de Hermosilla por supuestos favores y se refirió a una presunta gestión con Sichel cuando presidía BancoEstado.

Compartir

Este domingo se reveló parte de la declaración que prestó el ex ministro Andrés Chadwick a Fiscalía en el marco de la investigación por el Caso Audios, donde abordó los supuestos pagos que habría recibido de parte del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva.

El 29 de noviembre, el ex secretario de Estado que entregó sus cuentas bancarias y su teléfono al Ministerio Público, declaró por segunda vez (la primera fue por la arista Parque Capital) y contestó las consultas de los investigadores por su eventual vinculación con ilícitos, a partir de los antecedentes que se han recabado desde el celular de Hermosilla.

Según publicó El Mercurio, Andrés Chadwick detalló: “Respecto de si por alguna de estas supuestas gestiones con funcionarios públicos recibí oferta o derechamente entrega de dinero de parte de Luis Hermosilla o alguna de sus sociedades, quiero señalar que no he recibido ni oferta ni ningún tipo de dinero”.

A lo que agregó: “La única vinculación económica que yo tuve con Hermosilla fue por la relación profesional de sociedad, del tipo comunidad de techo que mantuve con él, particularmente con Asesorías Inversiones Luis Hermosilla”.

En esa línea, sostuvo que los clientes que asesoró por medio de la sociedad de Luis Hermosilla fueron: Plan Vital, Vivo Corp y Huawei.

“Producto de aquellos servicios y asesorías, emití periódicamente distintas boletas de honorarios según se me iba requiriendo, a medida que aquellos clientes pagaban a la sociedad de LHO”, explicó el ex ministro.

Caso Audios: Andrés Chadwick desmintió a Luis Hermosilla y negó gestión con Sebastián Sichel

Por otra parte, el ex militante de la UDI abordó la supuesta intervención que habría realizado ante Sebastián Sichel (cuando era presidente de BancoEstado), con el objetivo de obtener un crédito para Álvaro Jalaff, empresario y uno de los fundadores del Grupo Patio.

Sobre lo anterior, Andrés Chadwick declaró: “Se leen conversaciones de WhatsApp entre Hermosilla y Jalaff respecto de esta supuesta intervención. Sobre ellas puedo decir que lo que señala Luis con respecto a mi persona no es efectivo. Yo no he hablado con Hermosilla, Sichel o Jalaff sobre alguna gestión con BancoEstado”.

No obstante, la ex autoridad de Gobierno reconoció que posiblemente “Hermosilla me haya pedido el contacto (de Sebastián Sichel) y yo se lo hubiera compartido, pero no recuerdo detalles”.