“Miro a mi señora y la veo empapada de sangre”: lo que contó el esposo y todo lo que se sabe sobre la mujer que recibió un piedrazo en su auto

27 de Diciembre de 2024

"Quien deba investigar, que lo haga bien, por favor", pidió Rubén Castillo, el esposo de la mujer que recibió un piedrazo mientras se trasladaba en auto.

En coma inducido desde el partes permanece Rosa Cabrera Hormazábal, la mujer de 59 años que recibió un piedrazo mientras circulaba en auto junto a su esposo desde Molina a Río Claro, en la Región del Maule.

Respecto de la condición en que permanece la víctima del accidente, el hijo de la mujer, Rubén Castillo Cabrera, dijo que permanece estable dentro de su gravedad. “Su condición no ha empeorado, pero sigue siendo muy grave“, detalló.

Por su parte, el esposo de Rosa, Rubén Castillo, relató lo que vivió luego de que la piedra, de unos dos kilos de peso, cayera sobre su mujer.

Lo que contó el esposo de la mujer que recibió el piedrazo

“En un segundo se escuchó una explosión así, muy fuerte, un estruendo tremendo, y recuerdo que mi señora dice ¿qué pasó?, y de ahí queda callada. Me encuentro con el parabrisas totalmente quebrado y miro a mi señora y la veo empapada de sangre“, reveló en declaraciones que recogió 24Horas.

Dijo que descendió del vehículo “corriendo, quise auxiliarla por el lado del copiloto y cuando la veo mal me devuelvo, me subí a la camioneta y Dios me alumbró para ir al hospital más cerca de Molina“, agregó.

Al continuar con su relato, manifestó que “recuerdo que le tomé la mano a mi señora y le dije aguanta, aguanta, ya vamos a llegar; mi señora me decía tranquilo, tranquilo. Yo no le dejé de hablar en ningún segundo“, aseveró.

Rubén Castillo también dio a conocer que guardó la piedra en un paño y una bolsa, “para ver si alguna vez se deciden a tomarle huella. Carabineros me recomendó eso para que no queden nuestras huellas“.

“Quien deba investigar, que lo haga bien, por favor (…). Estamos destrozados, como soy un simple obrero, no me han tomado en cuenta“, se quejó.