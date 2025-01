Manuel Monsalve asegura que salió a comer en tres oportunidades con su denunciante en 2017

Actualizado el 7 de Enero de 2025

El defensor público Víctor Providel explicó que su representado reiteró su inocencia ante el Ministerio Público, detallando que "la declaración de hoy se enmarca a esa voluntad de colaborar con la investigación, de que se aclaren los hechos e, indudablemente, demostrar que él no ha tenido participación en los delitos que le han imputado”.

Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior imputado por violación y abuso sexual, prestó declaración por primera vez ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en una pericia que se extenderá hasta este martes.

La Segunda adelantó parte del testimonio que presentaría el ex zar de la seguridad de La Moneda, que redactó a mano en 44 hojas y en la cual considera lo sucedido aquel 22 de septiembre, las razones para revisar las cámaras de seguridad del restaurante y el hotel donde compartió con la denunciante y las palabras que le entregó al presidente Boric cuando se conoció la denuncia en su contra.

Junto con ello, Manuel Monsalve se habría referido a los encuentros que sostuvo con la presunta víctima en 2017, cuando era diputado del Partido Socialista y el padre de la joven le consultó sobre la posibilidad de un trabajo para su hija, que en ese entonces residía en Valparaíso.

En esta línea, Monsalve planteó que salió a comer en tres oportunidades con su denunciante a diversos restaurantes del puerto, mientras que otros dos testigos ratificaron que ella había trabajado en la comuna, pero no como parte del equipo del parlamentario.

Frente a esta situación, su abogada María Elena Santibáñez se refirió a estos encuentros en 2017, planteando que “a propósito de la declaración de una de las testigos del caso apareció la información de que mi representada trabajó hace varios años en Valparaíso con el imputado. Le pregunté acerca de esto y me dijo que su papá, que conocía a Monsalve, le había pedido trabajo para ella y que se juntó con él un par de veces para estos efectos, pero que finalmente no se concretó esa oferta. Esa es la información que tengo sobre ese tema”.

Abogado de Monsalve: ex subsecretario “no ha tenido participación en los hechos imputados”

Consultado sobre los alcances de la declaración que entregó el ex subsecretario, Providel expresó que “esta declaración aún no ha terminado, por tanto, no puedo dar detalles de la misma, además que está amparada en el secreto de la investigación. Sí puedo señalar que la declaración ha versado sobre los hechos anteriores y los hechos posteriores a lo del 22 y 23 de septiembre”.

“La entrega de información aporta un relato que puede ser contrastado con los demás medios de prueba que están en la carpeta de investigación, puede ser contrastado con la declaración de la denunciante, y nosotros esperamos también que esta declaración sea utilizada con nuevas líneas de investigación, nuevas diligencias de investigación, tanto para el Ministerio Público como para la defensa”, puntualizó.