Garzón de Ají Seco revela ‘explicación’ de la PDI para pedir los videos de Monsalve: “Dijeron que estaban buscando a unos narcos”

Actualizado el 3 de Enero de 2025

Los trabajadores del restaurante Ají Seco y el Hotel Panamericano entregaron su versión respecto a cómo Monsalve intentó recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La Fiscalía Metropolitana Oriente sigue adelante con la investigación por abuso sexual y violación en contra de Manuel Monsalve y de paso estableció dos aristas, una vinculada al presunto ataque cometido por el ex subsecretario del Interior y la otra por uso de gastos reservados, obstrucción e infracción a la Ley de Inteligencia.

En esta línea, uno de los testimonios claves en las indagatorias es de los garzones del restaurante Ají Seco Místico, donde Monsalve y la denunciante consumieron alcohol y compartieron antes de ir al Hotel Panamericano, la tarde del 22 de septiembre, día en que habrían ocurrido los hechos denunciados.

Javier Oscar Palas Medina, uno de los trabajadores del recinto, se refirió a lo sucedido en esa jornada, indicando que no reconoció al otrora hombre fuerte de la seguridad de La Moneda entre los comensales, además de dar cuenta de la visita de los funcionarios de la PDI para revisar las cámaras de seguridad antes que se oficializara la denuncia por violación.

“Hace pocos días atrás, escuché a mis compañeros diciendo que el fin de semana del 12 y 13 de octubre (48 horsa antes de ingresar la denuncia) fueron dos personas, un hombre y una mujer que se identificaron como funcionarios de la PDI, dijeron que hablaron con la administración diciendo que estaban buscando a unos narcos. No obstante, el lunes o martes siguiente fueron otros funcionarios de la PDI indicando que era una investigación que tenía que ver con un comensal que estuvo comiendo en el local, el señor Manuel Monsalve, enterándome recién en ese momento que había ido a comer a nuestro local. A él claramente lo conozco porque aparece en la televisión, pero nunca lo he visto en el local y tampoco lo he atendido yo”, detalló.

La polémica visita de la PDI al Hotel Panamericano

En tanto, Sergio Salomón, gerente del Hotel Panamericano, entregó su declaración a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, en la cual entregó detalles de la primera de funcionarios de la policía civil para retirar las grabaciones de la cámaras de seguridad la noche en que Manuel Monsalve llegó con la presunta víctima.

“Recuerdo que eran dos personas, un hombre y una mujer, ambos muy jóvenes, quienes me indicaron que eran de la PDI mostrándome su identificación, su placa policial, y me preguntaron primeramente si teníamos cámaras de seguridad, por lo cual les respondí que sí, y me señalaron que necesitaban respaldar esos video y grabaciones del día 22 y 23 de septiembre de este año, a lo que les respondí que sí”, sostuvo en el testimonio dado a conocer por La Tercera.

En esta línea, precisó que los policías no quisieron darle el nombre de Monsalve cuando les preguntó por el pasajero que querían identificar en los registros visuales, apuntando que “me indicaron que la persona que buscaban normalmente se quedaba en los hoteles con otro nombre, no dándome más información, lo que encontré extraño por cuanto todo pasajero debe sí o sí registrarse con una identificación y su nombre respectivo”.

“Ellos nunca me mostraron una orden para revisar los videos; sin embargo, muchas veces acuden las policías para consultar por imágenes del hotel cuando existe alguna denuncia por robo u otro tema, por lo cual no les preste mayor atención ni les pedí más información al respecto”, agregó.

Días después llegaron hasta el Hotel Panamericano otros funcionarios de la institución, quienes se identificaron como integrantes de la Brigada de Delitos Sexuales para realizar la misma acción: revisar las cámaras de seguridad.

“Lo cual me extrañó y les dije que ya habían venido funcionarios de la PDI en varias oportunidades a rescatar cámaras de la misma fecha 22 y 23 de septiembre y en los mismos horarios, momento en el cual los funcionarios se extrañaron de la situación y me solicitaron recabar esas imágenes para verificar las personas o funcionarios que antes habían ido a consultar por las cámaras”, puntualizó.