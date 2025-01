El caso de Christopher Flores, el trabajador de El Teniente que lleva más de 72 horas desaparecido

14 de Enero de 2025

De acuerdo a lo informado, el trabajador de El Teniente se encuentra desaparecido desde el pasado sábado, cuando caminaba por la Carretera del Cobre.

Más de 72 horas desaparecido en Rancagua, en la Región de O’Higgins, cumplió el trabajador de la mina El Teniente Christopher Flores Martínez, de 36 años, a quien se le perdió la pista en la madrugada de este sábado 11 de enero.

La alerta por el caso la dio la esposa de Flores, Francisca Bolvarán, quien detalló que su esposo “salió a caminar en la noche y no hay rastros de su paradero“.

“Es una persona totalmente normal. No tiene vicios, no fuma, no toma, no consume drogas, pero quizás tuvo como un golpe de liberación de estrés, tal vez alguna crisis de pánico“, dijo la mujer entrevistada por radio Biobío.

Francisca Bolvarán puntualizó que su marido reside en una pensión en Rancagua debido a su trabajo en El Teniente “con turno ocho por seis”.

“Lleva dos meses en este lugar con este sistema de turno, pero no tiene mayor salida que de la residencial a su trabajo. No sale a pubs, no sale con los compañeros. No se lleva mal, pero no es de amistades. No es un tipo de hombre muy sociable, es como más introvertido. Estoy desesperada buscándolo“, dijo.

“Nunca en la vida habíamos estado sin contacto, sin saber de él. Nunca se había ido”, aseveró la mujer en su relato.

Lo que se informó sobre el desaparecido trabajador El Teniente

De acuerdo a lo informado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la ficha de persona extraviada que elaboró para ayudar en su búsqueda, Cristopher Andrés Flores Martínez tiene 36 años, mide 1,80 metros y es de contextura delgada.

También se detalló que tiene “ojos color miel, pelo castaño oscuro y de tez blanca”, y que “la última vez que se le vio vestía una polera gris oscuro, jeans grises y zapatillas negras con líneas blancas“.

Cristopher Flores se extravió el pasado sábado en la Carretera del Cobre, según se detalla en la ficha preparada por la PDI.