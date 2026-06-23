Este es el millonario monto que deberá pagar el Estado por caso de Álex Núñez ocurrido en el estallido social

La sentencia también consideró el impacto emocional y las consecuencias del fallecimiento en la familia del trabajador.

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Estado deberá indemnizar con un total de $130 millones a la familia de Álex Andrés Núñez Sandoval, trabajador que falleció en 2019 tras una agresión por parte de funcionarios de Carabineros en el contexto del estallido social.

El fallo, emitido de forma unánime por la Séptima Sala del tribunal de alzada, ratificó una sentencia previa del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, aunque ajustó los montos de la compensación por daño moral que deberán recibir sus familiares.

El monto que deberá pagar el Estado por caso de Álex Núñez

De acuerdo con la resolución, la exesposa de la víctima, Natalia Alejandra Pérez Velasco, recibirá $10 millones, mientras que cada uno de sus tres hijos será indemnizado con $40 millones.

En su resolución, el tribunal descartó los argumentos presentados por el Consejo de Defensa del Estado, que sostenía que la víctima no había buscado atención médica inmediata tras la agresión y que existía eventual responsabilidad de terceros o de la propia víctima.

Al respecto, el fallo señaló que “el hecho de haberse encontrado fuera de su domicilio, en horario de toque de queda, ese hecho, por sí solo, no permite dar por acreditada la falta de causalidad como pretende el demandado”.

Asimismo, el tribunal añadió que no correspondía reducir la indemnización por supuesta culpa de la víctima, indicando que “no es posible ni acoger las referidas excepciones ni acceder a las subsidiarias de reducción sustantiva del monto de los daños por culpa de la víctima y de los demandantes”.

La sentencia también consideró el impacto emocional y las consecuencias del fallecimiento en la familia del trabajador.

En esa línea, el documento judicial indicó que “en lo referente al monto del daño, éste se evaluará prudencialmente, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon el deceso de la víctima, lo que naturalmente produce afectación y dolor y las secuelas psicológicas que alteraron y siguen alterando la vida de los demandantes”.

El hecho ocurrió el 20 de octubre de 2019 en las cercanías de la estación Del Sol de la Línea 5 del Metro de Santiago. Núñez falleció dos días después en la ex Posta Central debido a un traumatismo encéfalo craneano.

Durante la investigación del Ministerio Público, un testigo afirmó haber observado a efectivos de Fuerzas Especiales golpeando a la víctima, mientras que un funcionario policial declaró que existieron coordinaciones para unificar versiones de los hechos.

El caso se enmarca dentro de los episodios ocurridos durante el estallido social, y su resolución judicial cierra una etapa de litigio civil iniciada por la familia del trabajador.