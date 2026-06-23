Desde el Ejecutivo advirtieron que, sin esta intervención legal, las cuentas de electricidad podrían experimentar alzas de hasta un 10%.

El Ejecutivo dio a conocer un nuevo proyecto de ley en materia energética denominado “Ordenemos las cuentas”, el cual busca estabilizar las tarifas eléctricas, evitar incrementos bruscos en las boletas y resolver la deuda acumulada con empresas del sector de distribución y transmisión.

La iniciativa surge en un contexto de ajustes pendientes en el sistema tarifario, originados por el congelamiento de precios durante la pandemia y posteriores procesos de reliquidación. Según el Ministerio de Energía, esta situación ha generado una deuda que se arrastra por más de 40 meses, afectando el equilibrio financiero del sistema eléctrico.

“Ordenemos las cuentas”: el proyecto del Gobierno que busca estabilizar tarifas y reforzar subsidios eléctricos

Desde el Gobierno advirtieron que, sin esta intervención legal, las cuentas de electricidad podrían experimentar alzas de hasta un 10%. En ese marco, la autoridad busca evitar un impacto directo en los hogares y ordenar los pagos pendientes de manera gradual.

La propuesta se estructura en tres pilares fundamentales: estabilización tarifaria, fortalecimiento del servicio eléctrico y regularización de las deudas con las empresas del rubro.

En relación con las obligaciones acumuladas con las distribuidoras, correspondientes al Valor Agregado de Distribución (VAD) entre 2020 y 2024, se plantea un cobro acotado de $5 por kilowatt-hora. De acuerdo con el Ministerio, este mecanismo permitiría disminuir el impacto en las cuentas finales, con una reducción estimada de hasta $8 por kWh en el total del sistema.

Además, el proyecto considera la extensión de los decretos tarifarios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028, con el objetivo de dar mayor estabilidad al proceso de fijación de precios y evitar nuevos desajustes.

Subsidios y apoyo a hogares vulnerables

Otro de los puntos relevantes de la iniciativa es la extensión del Subsidio Eléctrico, orientado a apoyar a los hogares más vulnerables. También se contempla un plan de mitigación especial para regiones como Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectan aumentos relevantes en las tarifas.

De acuerdo con estimaciones técnicas, algunas comunas de esas regiones podrían enfrentar incrementos superiores al 20% en sus boletas, lo que motivó la incorporación de medidas de apoyo focalizado.

El tercer eje del proyecto está enfocado en garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico. La propuesta incluye incentivos a la inversión en zonas críticas y un fortalecimiento de las atribuciones de la autoridad para responder ante eventuales fallas del sistema.

Sobre este punto, la ministra de Energía señaló: “Las familias necesitan pagar una tarifa justa y aun así tener continuidad y seguridad de suministro. La luz no puede fallar, y menos cuando y donde más se necesita”.

Asimismo, la autoridad enfatizó que la iniciativa busca evitar nuevas deudas futuras mediante la regularización de los procesos tarifarios y la reducción de los retrasos acumulados.

El proyecto también contempla un esquema de pago progresivo de la deuda del sistema eléctrico, proyectado entre 2028 y 2035, con el fin de distribuir el impacto en el tiempo y evitar alzas abruptas en las cuentas de los usuarios.

En ese contexto, desde el Gobierno remarcaron que la propuesta apunta a “ordenar los decretos tarifarios para evitar nuevas deudas”, asegurando mayor previsibilidad para el sistema y para los consumidores.