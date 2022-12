Ricardo Lagos por eventual participación en comité de expertos: “Hay que mirar el carnet”

14 de Diciembre de 2022

El ex presidente recibió a la directiva del partido en formación Demócratas, que propuso que los cuatro ex mandatarios vivos se integren al organismo que participará de la redacción de la nueva Constitución.

Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de Chile (2000-2006), afirmó que “hay que mirar el carnet” a la hora de definir la elección de los expertos que conformarán el comité que será parte del nuevo proceso constituyente, el que se generó tras un acuerdo alcanzado por los partidos políticos.

El ex mandatario recibió en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo a la senadora Ximena Rincón y al ex candidato presidencial Carlos Maldonado, ambos parte de la directiva del partido en formación Demócratas.

En una escueta declaración, el abogado de 84 años fue consultado por la posibilidad de que los ex mandatarios vivos sean parte del comité de expertos, poniendo ciertas dudas sobre su participación debido a su avanzada edad.

“Hay que mirar el carnet de vez en cuando“, señaló Lagos.

Ex presidentes en el comité de expertos

La idea de instalar a los ex presidentes como integrantes del comité de expertos surgió del propio partido Demócratas, que además de reunirse con el ex presidente Ricardo Lagos conversó con el también ex mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La senadora Rincón recalcó que tanto Lagos como Frei, además de los ex presidente Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, debido a su aporte y conocimiento como gobernantes en diversas etapas del país.

Sobre la situación de Lagos, la ex militante de la DC planteó que “el presidente nos ha dicho que él estará disponible siempre que se necesite… si es para ir una o dos veces a colaborar“.

La llegada de los ex jefes de Estado al comité que funcionará junto con el Consejo Constitucional generó dudas en algunos sectores. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, planteó que lo ideal sería que los ex mandatarios “compitan en las urnas” para evitar controversias.