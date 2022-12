Gabriel Boric: “Que los delincuentes sepan que no la van a tener fácil con nosotros”

15 de Diciembre de 2022

El Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la comuna de Peñalolén para participar en un conversatorio sobre seguridad pública con vecinos, con quienes conversó sobre una batería de iniciativas legales presentadas por el Ejecutivo para reformar y fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad y capacidades policiales.



Al respecto, el Mandatario señaló: “Yo me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad de nuestra Patria y para eso contamos con el trabajo que hemos estado mejorando en materia de presupuesto, mejorando en materia de implementación de las policías, Carabineros y la PDI que es tremendamente importante”.



“Quiero contarles que hemos aumentado significativamente el presupuesto de Carabineros. Cuando llegamos al Gobierno autos de Carabineros estaban inutilizados, ya habían cumplido su vida útil. Yo siempre pongo este ejemplo, imagínense ustedes cualquier empresa que tuviera la mitad de sus herramientas rotas, no puede trabajar bien”, agregó.



En paralelo a esto, el Ejecutivo ingresó cuatro iniciativas de ley, trabajadas de manera conjunta desde los Ministerios del Interior, de Justicia y DDHH, y Secretaría General de la Presidencia; las cuales abarcan materias como la ampliación del delito de extorsión, reforma al porte de armas, establecimiento del tipo penal del sicariato y el agravamiento de penas por el delito de secuestro.



“Estamos tratando de regular estos nuevos tipos de delitos que se están cometiendo en Chile para hacerlos más gravosos, para que los delincuentes sepan que el que quiera delinquir no la va a tener fácil con nosotros”, dijo el Jefe de Estado.



Junto con indicar que “quiero que sepan, vecinos y vecinas, que nos la vamos a jugar, sabemos que la seguridad es un problema, es un desafío tremendo que tenemos como sociedad y en esto no vamos a dar nuestro brazo a torcer”.



Estas medidas se suman a la pronta actualización de la ley de narcotráfico, las indicaciones ingresadas al proyecto de ciberseguridad y al Ministerio de Seguridad Pública, y los avances en una ley de usurpaciones.