Bachelet y proceso constituyente: ex presidentes deben tener rol consultivo y no como expertos

20 de Diciembre de 2022

"Yo en el futuro diré cuál es la mejor manera de contribuir, pero también estamos en una democracia que necesita nuevas caras, nuevas voces, nuevas ideas, yo dispuesta siempre a contribuir, pero se necesita gente nueva", sentenció.

Compartir

Michelle Bachelet se mostró disponible a colaborar con el nuevo proceso constituyente, aunque aclaró que el rol que deben jugar los ex Presidentes debe ser consultivo y no como parte del panel de expertos.

En una actividad desarrollada en la Universidad de Chile, la otrora Mandataria sostuvo que el 2023, “tendrá muchas conmemoraciones por el aniversario número 50 del golpe militar”, agregando que “estamos convocados en estas conmemoraciones a un sano ejercicio de integrar lecciones para una buena convivencia y para no repetir”.

En esta línea, Bachelet se refirió en el acuerdo constitucional alcanzado por los partidos políticos, apuntando que “este año iniciaremos un nuevo proceso para tener una Constitución que logre un amplio respaldo y dé forma a un pacto social para las próximas décadas. Entonces, tenemos la oportunidad de poner en común la mayor cantidad de acuerdo y definir los marcos que necesitamos para los retos que están y para los que vendrán”.

“Este próximo año tendremos la oportunidad, que va a partir prontito, de aprender del pasado para una mejor democracia y para resguardar los Derechos Humanos a todo evento. Chile se encuentra en un momento de decisiones de fondo y si el pasado nos distanció, el futuro debe reunirnos”, argumentó.

Sobre este nuevo proceso constitucional, Bachelet declaró que “es súper importante que haya habido un acuerdo, más allá de que algunos les gusta más parte del acuerdo que a otros, pero creo que es una tremenda oportunidad que podamos aprender de las lecciones del pasado y mirar cómo seguimos perfeccionando y mejorando nuestra democracia y el respeto a los Derechos Humanos. Y que la Constitución nueva que sea una base común, debe llevar muy fuertemente estos componentes”.

Respecto al consejo de expertos, que colaborará de manera directa con los próximos constituyentes, la ex jefa de Estado reconoció que “mi partido me ha pedido que contribuya como ex Presidenta de la República, obviamente uno está disponible a contribuir, pero de qué manera es la pregunta que decidiré en el futuro. Aunque creo que los ex Presidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos que escribiendo una Constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones, ese creo que debiera ser el rol de los ex Presidentes y no ser expertos. Esa es mi opinión personal”.

“Yo en el futuro diré cuál es la mejor manera de contribuir, pero también estamos en una democracia que necesita nuevas caras, nuevas voces, nuevas ideas, yo dispuesta siempre a contribuir, pero se necesita gente nueva”, sentenció.