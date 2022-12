Diputados RN reiteran llamado al Gobierno para que remueva al embajador Javier Velasco

20 de Diciembre de 2022

La bancada de Renovación Nacional reiteró su llamado a La Moneda para que remueva a Javier Velasco como embajador de Chile en España, acusando la eventual contratación de su pareja, Manola Pérez, por parte de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes.

La diputada Sofía Cid, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, junto al jefe de bancada de RN, Andrés Longton, pidieron a la canciller Antonia Urrejola que cese en el cargo de embajador a Velasco.

La parlamentaria por Copiapó, contó que se envió un oficio al contralor de la República “consultando si estaba bien hecho el contrato de la pareja del embajador de Chile en España, por la Subsecretaría de las Culturas. Queríamos saber, y estamos esperando respuesta, si corresponde al cargo que una persona esté viviendo fuera de Chile y que además esté contratada por una Subsecretaría”.

Añadió que “queremos reiterar la solicitud que le hicimos al Presidente de la República y a la ministra Urrejola, porque se hace necesario remover al embajador”. Recordando que lo sucedido con Manola Pérez, “ya es la quinta o sexta historia que le conocemos y la verdad es que es importante en las relaciones internacionales y la imagen de Chile en el extranjero y esto no ayuda en nada”.

Andrés Longton, en tanto, precisó que Javier Velasco “ha sido conocido, no por su profesionalismo o por el carácter protocolar que ha tenido las relaciones con España, sino que por sus escándalos. Y este es un escándalo más”. Preguntándose, además, que que “cómo se puede explicar a las personas que una persona, que está residiendo en España hace un largo tiempo, sea contratada por la Subsecretaría de la Cultura con un sueldo asignado -precisamente- a esa función y después digan que es un error administrativo, cuando ese contrato se suscribió cuando ella estaba en España, y no me cabe ninguna duda que es con la ayuda del embajador de Chile en España, que es además amigo del Presidente de la República”.

El diputado Longton le pidió al Presidente Gabriel Boric, que “deje de lado los amiguismos. Ocupe los recursos públicos en satisfacer y en resolver las urgencias sociales. No en sus amigos o en la pareja de sus amigos”.