Ex cancilleres Heraldo Muñoz y Alfredo Moreno precisan que Chile ya cuenta con embajador acreditado en Palestina

22 de Diciembre de 2022

La distinción de los ex cancilleres, de Bachelet y Piñera, se produce luego de que el presidente Gabriel Boric afirmó que actualmente hay un encargado de negocios y que el gobierno abrirá una Embajada en el país árabe.

Compartir

Luego de que este miércoles, el presidente Gabriel Boric anunciara que durante su gobierno se elevará el carácter de la representación oficial de Chile en Palestina, con la apertura de una embajada en el país árabe, los ex cancilleres Heraldo Muñoz y Alfredo Moreno, en conversación con EL DINAMO, precisaron que ya existe un embajador de Chile en Palestina y que elevar rango de la sede diplomática de oficina a Embajada no tiene efectos jurídicos.

El presidente Boric realizó el anuncio en el marco de la ceremonia de encendido del árbol de Navidad realizada en el Club Palestino, ubicado en la comuna de Las Condes, donde expresó por su solidaridad con el pueblo palestino y que en su Gobierno se va a “elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, del encargado de negocios de hoy día vamos a abrir una Embajada.”

“No podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, que está resistiendo, una comunidad que está viendo violados sus derechos (…) no basta con palabras de buena crianza (…) una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público, me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, del encargado de negocios de hoy día vamos a abrir una Embajada durante nuestro gobierno”, indicó el Presidente Boric, desatando vítores de los asistentes.

“No basta con palabras de buena crianza (…) una de las decisiones que tenemos como Gobierno, creo que no lo habíamos hecho público, me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, del encargado de negocios de hoy día vamos a abrir una Embajada durante nuestro Gobierno” Presidente Gabriel Boric, en Club Palestino

Sin embargo, los ex ministros de Relaciones Exteriores, de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, y de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, señalaron que pese al anuncio Chile ya cuenta con un embajador en Ramallah, Palestina.

Heraldo Muñoz : “Es lógico que hubiese ocurrido (…) ya hay un embajador de Chile en Ramallah”

“Estoy de acuerdo con elevar la Oficina de Representación de Chile en Palestina a una embajada residente (…) ya hay un embajador de Chile en Ramallah y el cambio de status de Oficina a Embajada es un mayor nivel y compromiso político y diplomático. Pero es lógico que hubiese ocurrido”, precisó el ex canciller Heraldo Muñoz.

El también ex subsecretario de Ricardo Lagos, diplomático y experto en relaciones internacionales precisó además que: “el efecto jurídico-diplomático clave fue el reconocimiento del Estado de Palestina el 2011 y elevar el rango de Oficina a Embajada no tiene efectos jurídicos, sino que es medida político-diplomática”.

Heraldo Muñoz sostuvo además que esto va “en la línea de lo que Chile ha venido haciendo desde el reconocimiento formal del Estado de Palestina en 2011 y la designación de ya varios embajadores chilenos ante la Autoridad Palestina”.

Y precisó que, “por cierto, este acto debe ser en el marco de la política de dos Estados —Palestina e Israel—, conviviendo en paz, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.

Alfredo Moreno: “En 2011 el representante de Chile en Palestina pasó a ser un embajador”

El ex ministro de Relaciones Exteriores bajo el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno Charme, y que fue quién estuvo a cargo de las conversaciones diplomáticas con el presidente de Palestina, Mahmud Abbas, para el reconocimiento de Chile al Estado Palestino en 2011, coincide con Muñoz en que no hay un cambio práctico y que el hito sustantivo en las relaciones con el país árabe fue para su reconocimiento ese año.

“En 2011 el representante de Chile en Palestina pasó a ser un embajador, con rango de embajador y que presenta sus credenciales diplomáticas ante Palestina. De tal manera que lo esencial de la relación entre Chile y Palestina fue modificado en esa época. Entonces, me parece que lo que se señala ahora es sólo el cambio de denominación de la Oficina que existe, porque la relación es directa con Palestina con un embajador encargado. Tiene un valor simbólico, no veo que haya un cambio práctico en esta materia”, señaló el también ex canciller Moreno.

“Lo que se anunció no cambia ni la sede ni el tipo de relación con Palestina”

En esa línea, el ex ministro Moreno agregó que “lo que se anunció no cambia ni la sede ni el tipo de relación que tenemos con Palestina ni el rango de las personas que nos representan, ya son embajadores y presentan sus credenciales diplomáticas, y la sede de Palestina en Chile es una Embajada”

“Lo que tiene esto es un valor simbólico de seguir agregando a esta trayectoria un reconocimiento. La visión de Chile es que acá hay dos Estados, y que ambos tienen derecho a vivir en forma independiente, tanto Israel como Palestina. Ahora se cambia el nombre a la oficina y se llamará como corresponde a una Embajada”, afirmó Alfredo Moreno a EL DÍNAMO.

El ex canciller Alfredo Moreno recordó además que en 2018 el entonces presidente Sebastián Piñera recibió al mandatario de Palestina, Mahmud Abbas, en Chile y el año 2019 realizó una visita de Estado a Palestina. Asimismo, el ex jefe de la diplomacia calificó como “un error”, el incidente con el embajador de Israel en Chile, cuando el presidente Boric no recibió al diplomático de Tel Aviv, Gil Artzyeli, en La Moneda y dilató la aceptación de su agreement, en septiembre pasado, como protesta por un bombardeo en los territorios ocupados tropas israelíes en Cisjordania, y donde murieron dos jóvenes palestinos.