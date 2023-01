A propósito de los 13: el número de indultados por cada presidente desde el retorno a la democracia

3 de Enero de 2023

Jorge Mateluna y los 12 del estallido social son los primeros indultados en el primer año del Gobierno de Gabriel Boric, quien siguió la línea de sus antecesores.

Los 12 indultados que estaban condenados por delitos vinculados al estallido social y Jorge Mateluna Rojas tras ser condenado por un robo a un banco son las primeras personas que recibieron el beneplácito de quedar en libertad durante el primer año de Gabriel Boric en La Moneda.

Esta resolución del mandatario produjo un congelamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y la oposición para concretar un acuerdo transversal en torno a la seguridad pública del país amenazada por cifras en alza de asesinatos y otros delitos.

En Chile Vamos aseguraron que esta decisión presidencial los alejó de las conversaciones en esta materia, mientras que la ministra Carolina Tohá de Interior afirmó que les dará tiempo para reflexionar y volver al diálogo.

Pero no fue lo único. Boric, para explicar su decisión de indultar al ex frentista, sostuvo que “en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia… Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto“.

Estas palabras motivaron a una respuesta de la Corte Suprema y la Fiscalía Occidente, donde aseguraron que todas los antecedentes contra el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) están probados para determinar la condena de 16 años que fue establecida.

El presidente respondió a estos oficios del Poder Judicial y sostuvo que “la facultad del indulto, de la cual que he hecho uso, no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político, que yo respeto, valoro y haré respetar”.

La ley, los tipos de indultos y el detalle por presidente

La voluntad presidencial que hizo ejercer Gabriel Boric para los 12 del estallido social y Jorge Mateluna se enmarca en el artículo 32, N° 14 de la actual Constitución y la Ley 18.050, donde quedan excluidos los delitos terroristas. Si bien la decisión permite quedar en libertad, la condena se mantiene vigente hasta que expire.

Existen dos tipos de indultos: uno en particular y otro en general. El primero es el que utilizó el actual jefe de Gobierno, mientras que el segundo debe ser para un grupo de personas y aprobados por el Congreso. La UDI calificó esta legislación de arcaica y presentó un proyecto para derogarla.

En ese contexto, el presidente aprovechó la instancia de respuesta al Poder Judicial para dar a conocer el número de indultos que realizaron sus antecesores tras el regreso a la democracia.

“Esta es una atribución de la que quienes me antecedieron en este cargo han hecho uso en diversos momentos… el presidente Patricio Aylwin (otorgó) 928 indultos, algunos de ellos por ley; el presidente Eduardo Frei 343 indultos particulares; el presidente Ricardo Lagos 240 indultos; la presidenta Michelle Bachelet en su primer período, 67 indultos; el presidente Sebastián Piñera 14 indultos particulares; la presidenta Michelle Bachelet en su segundo período, 10 indultos particulares y el presidente Sebastián Piñera en su último período, 24 indultos particulares”, detalló.