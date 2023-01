VIDEO – El tenso cruce entre los diputados Karol Cariola y Luis Sánchez: “No le voy aceptar que me grite”

9 de Enero de 2023

La militante PC y presidenta de la comisión de Constitución se enfrentó con el parlamentario del Partido Republicano en medio del debate por el nuevo proceso constituyente.

La diputada y presidenta de la comisión de Constitución, Karol Cariola (PC), protagonizó un tenso cruce con el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano), en medio del debate de la reforma que habilitará el nuevo proceso constituyente.

El conflicto entre los legisladores comenzó luego que Cariola pidiera a sus pares que votaran el fin del debate, lo que llevó a que el republicano emitiera algunas declaraciones fuera de micrófono.

Ante esto la legisladora comunista llamó al orden al republicano, en una intervención que fue subiendo de tono en plena comisión.

“Diputado, sabe qué, yo no le voy aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo. Y no le voy aceptar que me grite. Soy una mujer diputada y le pido respeto, soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta. Por favor, si usted tiene la costumbre de gritarle a la mujeres le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa”, expresó.

Debate por el nuevo proceso constituyente

El enfrentamiento entre los diputados Karol Cariola y Luis Sánchez dejó en evidencia el tenso ambiente en el que se votó la reforma, cuya propuesta fue aprobada en general por 11 votos a favor y dos en contra (el del propio Sánchez y de la independiente Pamela Jiles).

Tras la votación en general, la instancia parlamentaria inició el debate de la propuesta en particular. Se espera que la comisión revise las 350 indicaciones presentadas por distintas bancadas. Una vez terminado este trámite el proyecto -que se encuentra con suma urgencia- será revisado por la sala.

El proyecto fue ingresado a través del Senado, que le dio luz verde en medio del rechazo del senador republicano Rojo Edwards, quien cuestionó que el debate constitucional tome protagonismo sobre otras urgencias como el combate a la delincuencia.