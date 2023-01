Embajador de Argentina entra a la discusión por rechazo a Dominga: “Nos vendría bárbaro que nos avisaran”

20 de Enero de 2023

Rafael Bielsa señaló que el proyecto minero iba a ser una de las alternativas de puerto para el paso de Agua Negra.

El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, entró de lleno en el debate por el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga, que busca instalarse en la comuna de La Higuera, en las costas de la región de Coquimbo.

Durante el miércoles los secretarios de Estado del gobierno del presidente Gabriel Boric decidieron desestimar la iniciativa de forma unánime, acogiendo 12 reclamaciones realizadas a su ejecución por el daño medioambiental que provocaría en el Archipiélago de Humboldt.

Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto, confirmó que recurrirá a los tribunales ambientales, que en oportunidades anteriores habían fallado a su favor. Con esto se asegura que la controversia se extenderá por al menos un par de años más.

El eventual fin de Dominga fue celebrado por gran parte del oficialismo, que recordó que se trató de una promesa de campaña del actual mandatario. Por otro lado, algunas autoridades locales lamentaron la pérdida de la inversión para una zona que mantiene una alicaída situación económica.

Ante esto el Ejecutivo anunció planes de ayudas de casi $600 mil millones para las comunas vecinas a Dominga.

Las declaraciones del embajador Bielsa

De manera inesperada, el embajador trasandino Rafael Bielsa mencionó el rechazo del Gobierno de Chile al proyecto Dominga, señalando que la situación también involucra a Argentina debido a que el proyecto minero iba a ser una de las alternativas de puerto para el paso de Agua Negra.

El diplomático se presentó ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en donde expuso varios temas que han marcado la relación bilateral entre los países vecinos durante el último tiempo.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, Bielsa mencionó que “este emprendimiento (Dominga) era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado”.

Junto con esto comentó que con la decisión de Chile “cinco especies de animales se despertaron brincando hoy porque no van a desaparecer“.

En otros asuntos, el embajador manifestó su molestia con que algunos medios chilenos menciones las islas que mantienen en disputa con el Reino Unido como las “Falkland/Malvinas”, señalando que “esa es una herida para toda la Argentina”.

También apuntó contra las “faltas de respeto” hacia los gobiernos argentinos, en particular al peronismo, movimiento al que pertenece. “Es un fenómeno muy visible en la prensa, más que en los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar. No puedo dejar pasar que se le diga chorra (ladrona) a la vicepresidenta de mi país (Cristina Fernández)”, dijo.

Además Bielsa recordó una cena que tuvo con el ex canciller Andrés Allamand en medio de la controversia por la plataforma continental. “Chile estuvo con nosotros, compartimos material físicamente con Chile ¿era necesario desairarnos y dejarnos como imbéciles con esta actitud? Entonces yo naturalmente hice mi reclamo“, enfatizó.