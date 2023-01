El dardo de Guillermo Teillier a Guido Girardi: “Uno podría decir que la lista del PPD será la lista de SQM”

21 de Enero de 2023

El presidente del PC llamó al oficialismo a frenar las descalificaciones, luego que el ex senador del PPD calificara a la posible lista única como la "lista del indulto".

Compartir

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, retornó al debate político tras superar sus problemas de salud, lanzando un dardo directo hacia el ex senador Guido Girardi (PPD), quien protagonizó una polémica por sus dichos sobre la lista única del oficialismo para las elecciones del Consejo Constitucional.

El ex parlamentario y otrora figura de la ex Concertación había insistido en la necesidad de que Socialismo Democrático “amplíe sus mayorías” hacia votantes de la centroizquierda que no estarían dispuestos a respaldar una coalición que incluya a Apruebo Dignidad.

Para justificar su propuesta, Girardi lanzó una frase que fue una verdadera bomba para el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y el Gobierno, que aún están enfrentando la crisis desatada por los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.

“Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la presidenta Bachelet, por Lagos y que votaría por el Socialismo Democrático, pero no votará por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio. Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa será la lista del indulto”, aseguró el médico en una entrevista a radio Cooperativa.

La respuesta de Teillier

El presidente del PC se refirió a los resquemores de algunos sectores del Socialismo Democrático de unirse a Apruebo Dignidad en una lista única, especialmente por la “grieta” que habría abierto el tema de los indultos en ambas coaliciones.

“Es posible que en Apruebo Dignidad estuviéramos más de acuerdo con los indultos. Había un proyecto de ley -de indultos particulares a condenados en el contexto del Estallido Social- en el Senado y que nunca fue tramitado. Los errores parten ahí, porque debería haber sido tramitado. Y, por último, haberle dado un no“, expresó el ex diputado en una entrevista a La Tercera.

Teillier también comentó los dichos de Girardi, señalando que la calificación de “la lista del indulto” para el FA y PC fue una “mala expresión”.

“No sé qué es lo que busca, si es que quiere forzar una decisión dentro de su partido, porque entiendo que están divididos, he leído a otros dirigentes PPD a favor de una sola lista. Además, uno podría decir que la lista del PPD será la lista de SQM. Pero si entramos en esa descalificación, no vamos a llegar a ninguna parte ni con una sola lista ni con dos listas“, comentó.

El dirigente comunista manifestó además que “ese lenguaje hay que morigerarlo, no sé si Girardi pretende ser candidato a Presidente de la República -que nunca ha podido serlo-, pero tiene que buscar otro camino. No es la manera a lo Trump o a lo Bolsonaro”.