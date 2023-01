¿Cómo dinamitar un acuerdo?: la bomba que lanzó Guido Girardi al oficialismo con la “lista del indulto”

17 de Enero de 2023

El ex senador prácticamente sepultó la posibilidad de una lista única entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad para las elecciones del Consejo Constitucional.

El ex senador Guido Girardi (PPD) retornó con todo al debate político al prácticamente dinamitar el acuerdo entre las dos coaliciones que conforman el Gobierno para ir juntas en las elecciones para el nuevo Consejo Constitucional.

El ex parlamentario, uno de los personajes fuertes del ala progresista de la ex Concertación, insistió en la necesidad de que Socialismo Democrático “amplíe sus mayorías” hacia votantes de la centroizquierda que no estarían dispuestos a respaldar una coalición que incluya a Apruebo Dignidad.

Para justificar su propuesta, Girardi lanzó una frase que fue una verdadera bomba para el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y el Gobierno, que aún están enfrentando la crisis desatada por los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.

“Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la presidenta Bachelet, por Lagos y que votaría por el Socialismo Democrático, pero no votará por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio. Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa será la lista del indulto”, aseguró el médico en una entrevista a radio Cooperativa.

Los dichos del militante PPD fueron vistos como una verdadera “ofensa” para el sector de izquierda del oficialismo, quienes pese a esta negativa siguieron insistiendo en el acuerdo por una lista única.

“Lamento las declaraciones del ex senador Guido Girardi, yo creo que son ofensivas. Creo que se suman a un coro de la derecha, son funcionales a la derecha. Prefiero otras como las del ex vocero Francisco Vidal, quien aboga por una lista unitaria del oficialismo”, expresó el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

En Socialismo Democrático aún no existe una definición clara sobre lo que ocurrirá en las próximas elecciones. El Partido Socialista (PS), el más grande del bloque, ha manifestado su voluntad sobre ir en una sola lista, aunque algunos de sus representantes han entregado su propuesta sobre lo que se debería hacer ante la posibilidad de las listas separadas.

El diputado socialista Daniel Manouchehri planteó que si los partidos de la Alianza de Gobierno se presentan divididos “el Partido Socialista debería ir con Apruebo Dignidad. Creemos que el PS tiene que hacer un núcleo importante con el centro de gobierno del presidente Gabriel Boric“.

“No obstante, esta es una posición que el Partido Socialista deberá dirimir en sus instancias. Repito, lo inteligente política y electoralmente es ir en una sola lista. Creemos que solo con unidad el futuro es posible“, advirtió.

La postura del PPD

El PPD es uno de los principales defensores de las listas separadas, aunque se ha alejado del tono empleado por el ex senador Guido Girardi para defender su idea.

Natalia Piergentili, presidenta de la colectividad, señaló que la calificación de “lista de indulto” para el posible bloque unido del oficialismo es una “caricatura”, afirmando que la crisis de los indultos y las elecciones son temas separados.

“El haberle puesto una denominación es algo que no corresponde. Creo que la razón por la cual el PPD ha planteado ir en dos listas no tiene que ver con que el gobierno haya cometido errores en el tema del indulto o el porcentaje de aprobación que tiene“, señaló la dirigenta a radio Universo.

Piergentili explicó que “nosotros efectivamente creemos que somos distintos ideológicamente a Apruebo Dignidad, que tenemos que ocupar un espacio político distinto, que con voto obligatorio tenemos que acercarnos desde la centroizquierda, un poquito más hacia el centro, que es un electorado al cual no le habla Apruebo Dignidad y al cual nosotros le hemos hablado siempre”.

La líder del PPD llamó a “desdramatizar” la discusión, precisando que el Gobierno puede convivir con dos listas “sin ningún problema”.