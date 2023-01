FA y PC responden a Girardi por “lista del indulto”: “Sus declaraciones son ofensivas”

16 de Enero de 2023

Integrantes de Apruebo Dignidad criticaron al ex senador del PPD, quien pidió que Socialismo Democrático vaya en una lista separada en el oficialismo.

Compartir

El Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), que actualmente están aliados en el bloque Apruebo Dignidad, criticaron los dichos del ex senador Guido Girardi (PPD), quien sepultó la posibilidad de que el oficialismo vaya unido en una lista en las elecciones de Consejeros Constitucionales, debido a que sería calificada como la “lista del indulto”.

El ex parlamentario manifestó que Socialismo Democrático debe buscar a los sectores de centroizquierda que quedaron sin representación y de manera amplia, considerando la baja popularidad que tiene Gobierno tras la crisis por los 13 indultos entregados por el presidente Gabriel Boric.

“Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la presidenta Bachelet, por Lagos y que votaría por el Socialismo Democrático, pero no votará por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio. Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa será la lista del indulto”, aseguró Girardi a radio Cooperativa.

La molestia de Apruebo Dignidad

La calificación de “lista de indulto” otorgada a los sectores de más de izquierda del oficialismo no cayó bien entre los integrantes de Apruebo Dignidad, quienes acusaron al militante PPD de “descalificar” a sus socios de coalición.

“Lamento las declaraciones del ex senador Guido Girardi, yo creo que son ofensivas. Creo que se suman a un coro de la derecha, son funcionales a la derecha. Prefiero otras como las del ex vocero Francisco Vidal, quien aboga por una lista unitaria del oficialismo”, expresó el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre.

El senador afirmó que dentro del PPD existen distintas visiones sobre las elecciones, asegurando que al interior de esta colectividad también hay dirigentes que empujan una lista unitaria.

Lautaro Carmona, secretario general del PC, señaló que las declaraciones de Girardi no deberían cerrar la puerta a una lista que incluso considere a la DC, pese a reconocer que estas posturas complican el debate.

“En ese contexto, no es contribuyente que hayan estas intervenciones con argumentos que descalifican (…) esto es una descalificación que no corresponde, porque se hace una valla que separa a fuerzas que estamos haciendo un esfuerzo común por ser parte activa de la implementación del Gobierno“, afirmó el ex diputado en declaraciones consignadas por Emol.

Desde el Gobierno, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, evitó entrar en la controversia aunque dijo que la afirmación de Girardi “no es pertinente a lo que se discute”.

“La elección a la que estamos convocados es de consejeros para el Consejo Constituyente para que elaboren una nueva Constitución. El tema indultos ni de cerca tiene que ver con esa elección“, comentó.