¿Otra díscola?: Diputada Musante renunció a bancada PC antes de abstenerse en AC contra ministro Jackson

21 de Enero de 2023

La diputada, que fue elegida por un cupo de Comunes, manifestó que el Gobierno se ha distanciado de su programa.

La diputada Camila Musante (Ind.) se transformaría en una nueva díscola de la alianza de Gobierno al renunciar a la bancada del Partido Comunista (PC) justo antes de abstenerse en la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la que terminó siendo rechazada.

La representante del distrito 14 consiguió su escaño siendo candidata independiente por un cupo del partido Comunes, del Frente Amplio (FA). En sus primeros meses como parlamentaria se distanció de este bloque y se acercó al PC.

En el papel, la abogada y activista feminista aparecía como aliada del oficialismo, por lo que se esperaba que votara en contra del libelo. Sin embargo, terminó apareció entre las abstenciones junto con la independiente de izquierda Mónica Arce y otros legisladores de derecha como Ximena Ossandón (RN) y Joaquín Lavín León (UDI).

Musante explicó su voto y reconoció su distancia con el Ejecutivo. “La votación de la acusación constitucional no tiene que ver con proyectos que colaboren a mejorar la vida de la gente. Ha existido una distancia desde el Gobierno a su propio programa y no se están haciendo las cosas bien, no se están tomando con responsabilidad las decisiones políticas por parte de los ministerios a la hora de pensar en que van a afectar gravemente la vida de una comunidad”, expresó en una entrevista a La Tercera.

La congresista indicó que no rechazó porque su idea era mostrar “que no vamos a estar ni con uno ni con otro bando”.

“Yo no fui parte de la gente que presentó la acusación, este proceso me es ajeno. Quise hacer el punto y la intención de la abstención era esa: decir que no vamos a estar ni con uno ni con otro bando, ni sacando provecho ni poniendo precio. Lo que nos preocupa es que las demandas de la gente no están siendo escuchadas ni están teniendo cabida en las discusiones legislativas de la Cámara de Diputadas y Diputados”, complementó.

El oficialismo había perdido otro diputado de su bancada luego que independiente René Alinco fuera expulsado de la bancada PPD tras el incidente que protagonizó en la asunción de Vlado Mirosevic (PL) como presidente de la Cámara. Actualmente el representante por Aysén forma parte del comité Ecologista, en donde también se encuentra Pamela Jiles.

La distancia de Musante con el Gobierno

Esta no es la primera vez que la diputada Camila Musante ha votado en contra de iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Hace algunas semanas la parlamentaria rechazó la reforma para habilitar el nuevo proceso constituyente, que había logrado cuadrar al oficialismo y a gran parte de la oposición. Entre sus argumentos, la abogada planteó que con la propuesta “van a continuar los candados y cerrojos de la Constitución del 80”.

La activista también es crítica al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP-11, que terminó siendo firmado por el Gobierno tras su aprobación en el Senado.