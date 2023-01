¿Jubilados al poder? Las listas de potenciales candidatos al Consejo Constitucional

23 de Enero de 2023

Los partidos oficialistas y de la oposición sondearon como candidatos a diversas figuras con experiencia, algunas incluso retiradas de la actividad política diaria.

Los partidos políticos de diversos sectores iniciaron la búsqueda de sus candidatos para la elección del nuevo Consejo Constitucional, que se realizará el próximo 7 de mayo.

El nuevo órgano constituyente tendrá 50 integrantes, con un sistema electoral similar al usado en las elecciones de senadores, por lo que las listas requieren de un gran caudal de votos por región para sumar escaños.

Por lo mismo -y a diferencia de la disuelta Convención Constitucional que contó con personajes sin experiencia política e independientes-, las colectividades oficialistas y de oposición estarían buscando a políticos con experiencia.

Durante los últimos días han circulado diversos nombres, entre ellos varios ex diputados, ex senadores o ex ministros que ocuparon cargos públicos incluso antes del Golpe de Estado de 1973. Algunos de ellos también son octogenarios que se encuentran retirados de la actividad política diaria.

Los “jubilados” de la ex Concertación

Un artículo de La Tercera dio cuenta de los sondeos de los partidos políticos, poniendo su foco en la llamada ex Concertación, que recurriría a sus históricos para ofrecerles candidaturas.

Andrés Zaldívar, Carmen Frei, Juan Carlos Latorre y Hosaín Sabag, por la DC; Sergio Bitar, Guido Girardi, Francisco Vidal, Adriana Muñoz y Adriana Delpiano, por el PPD; y Ricardo Núñez, José Antonio Viera-Gallo, Juan Pablo Letelier, Marcelo Schilling, por el PS, serían algunos de los nombres que estarían en carpeta.

Sergio Bitar, ex ministro de Salvador Allende y Ricardo Lagos, señaló al medio que estaba disponible para la posible solicitud que le haga su partido, el PPD.

“Me han planteado para ver la posibilidad de llevar candidatos con experiencia y lo estamos evaluando. A esta edad no es un tema de ambición, es de servicio y estaré disponible si la gente cree que uno puede ser un aporte para el debate. Yo a mis 82 años me siento con toda la energía de serlo. Si hay gente que cree que puedo ser una contribución, se someterá a voluntad popular“, dijo.

El DC Andrés Zaldívar, ex presidente del Senado y ex ministro de Eduardo Frei Montalva y de Michelle Bachelet, admitió que “muchos me lo han planteado, pero creo que debe haber otros candidatos. Me han llamado de la directiva, por su puesto, pero voy a ver. No he dado todavía mi respuesta”.

Los reacios de la derecha

Desde Chile Vamos, en tanto, también surgieron nombres de figuras con décadas de experiencia política, quienes también cuentan con pasos por ministerios y el Congreso. Germán Becker y Baldo Prokurica, por RN; y Carlos Recondo, Edmundo Eluchans, Hernán Larraín, Víctor Pérez y Claudio Alvarado, por la UDI, habrían sido sondeados por el sector.

En este caso habrían algunas figuras reacias a volver a las pistas como el ex ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y los ex senadores Víctor Pérez, Hernán Larraín y Claudio Alvarado, quienes no estarían convencidos de ser candidatos.

Por el contrario, otras figuras como los ex diputados Germán Becker, Carlos Recondo y Edmundo Eluchans sí estarían disponible para iniciar una campaña electoral.