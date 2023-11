23 de Noviembre de 2023

Patricia Politzer: “Cualquiera sea el resultado del plebiscito, este ciclo constitucional está cerrado”

La ex convencional perteneciente a Independientes No Neutrales asegura a EL DÍNAMO que votará En Contra de la propuesta de Constitución, ya que no cumplió con la promesa de ser "una que nos una".

