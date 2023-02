Ana Lya Uriarte refutó teoría de la “campaña del terror” de Irina Karamanos como causa de derrota del Apruebo

28 de Febrero de 2023

"Sufrimos una derrota política muy importante, que fue extraordinariamente contundente, es decir, que no da lugar a interpretaciones respecto del resultado", dijo Uriarte.

“El 4 de septiembre, nosotros qué íbamos por el Apruebo, sufrimos una derrota política muy importante, que fue extraordinariamente contundente, es decir, que no da lugar a interpretaciones respecto del resultado de que no queremos ese proyecto de Constitución, fue macizo”.

Con estas palabras, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, marcó una postura radicalmente contraria a la expresada por la ex primera dama Irina Karamanos sobre los motivos por los que la opción Rechazo se impuso en el Plebiscito de Salida.

Irina Karamanos, ex directora Sociocultural de La Moneda y pareja del presidente Gabriel Boric, participó el pasado domingo en el seminario “Feminismo y mujeres en la disputa del poder” en Madrid, España.

En dicha instancia, llevada a cabo en el marco del Encuentro Internacional Feminista, organizado por el Ministerio de Igualdad de España, al ser consultada sobre las causas del triunfo del Rechazo, la extrema derecha en Chile y el feminismo, Irina Karamanos afirmó: “Las campañas del miedo, de odio, el fomento a la discriminación de ciertos grupos de la población, el permanente demarcamiento de barreras para seguir avanzando en derechos (de la mujer)”.

“Pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es por ejemplo, algo que en Chile generó también el éxito del Rechazo en el plebiscito. Es decir, una campaña del terror donde lo que se te dice es que lo poco que tienes se te va a quitar (…)”, aseguró.

En una entrevista en T13 Radio, este martes, la ministra de Segpres, Ana Lya Uriarte, consultada acerca de los dichos de Karamanos y cómo interpretó el resultado de septiembre pasado desde el punto de vista político, aseguró que “en este punto no hay ninguna novedad respecto de lo que ha sostenido el Gobierno o el presidente de la República”, y precisó que eso era adicionalmente su opinión.

“Los contenidos de esa Constitución no eran aceptados por un porcentaje mayoritario”

“El 4 de septiembre nosotros, que íbamos por el Apruebo, sufrimos una derrota política muy importante, que fue extraordinariamente contundente, es decir, que no da lugar a interpretaciones respecto de que el resultado de que no queremos este proyecto de Constitución fue macizo. No hay vuelta respecto de eso”, aseguró la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet.

La abogada socialista expresó también que, aparte de lo que significaron los números en el escrutinio, “lo que ya es muy importante, implicó una notificación respecto de muchos factores que acompañaron la elaboración de esa Constitución, contenidos de esa Constitución, en una parte o en el todo, que no eran aceptados por un porcentaje mayoritario de la población”.

“Yo creí que esa Constitución podía tener observaciones, (…) capítulos que podían ser mejorados en una revisión, pero el resultado del Plebiscito fue mucho más contundente que aquello”, continuó refutando Uriarte la teoría de la “campaña del miedo”.

Finalmente, la secretaria de Estado concluyó: “Hay un debate que todavía está en curso sobre todos los factores que estuvieron presentes (…) pero pareciera que hay un rechazo al procedimiento mediante el cual se elaboró esa Constitución y me refiero a la forma en que operó a la Convención, a ciertos exabruptos de lado y lado, tanto en las formas como en el fondo, y discusiones que fueron muy maniqueístas”