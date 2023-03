Ex ministros de Defensa matizan dichos de Pérez Yoma sobre tropas en la frontera norte y rol de Bolivia

2 de Marzo de 2023

"Me parece bueno que se cree en Chile una policía de frontera, como la Gendarmería de Argentina, que se especialice no sólo en la custodia de la frontera, sino también en el ingreso de migrantes y el contrabando", señaló Jaime Ravinet

Compartir

Diversas reacciones en el mundo político trajeron las palabras del ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma en entrevista con EL DÍNAMO, en las que afirmaba que las Fuerzas Armadas están preparadas para “enfrentar al enemigo con fuerza letal” y “que sacarlas de ese rol es un error que probará ser poco eficaz”, en relación al despliegue de efectivos militares en la frontera norte para combatir la inmigración ilegal.

El ex ministro Pérez Yoma no solo se mostró crítico con el empleo de militares del Ejército en la frontera, sino que también lanzó sus dardos a la Cancillería: “Sin un acuerdo con Bolivia se hará muy difícil la devolución de los inmigrantes”. Y agregó: “La Cancillería debe redoblar sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con Bolivia”.

Tras sus palabras, hubo diversas reacciones, a favor y también distantes de sus planteamientos. Por ejemplo, mientras los ex ministros de Defensa Francisco Vidal y Jaime Ravinet coincidieron en la necesidad de una ofensiva diplomática con Bolivia, Mario Desbordes recordó que Carabineros tiene una Escuela de Fronteras.

En tanto, el también ex secretario de Estado de esa cartera, Jorge Burgos, expresó que el envío de tropas se ha hecho con responsabilidad, y que la medida colaborará en reponer el orden público en la frontera norte

Vidal : “Hay que iniciar una ofensiva diplomática sobre Bolivia”

Según el ex ministro de Defensa y ex cadete del Ejército, Francisco Vidal, la base de la decisión de sumar militares al control fronterizo radica en que la inseguridad preocupa al 80% de los chilenos y coincidió en que hay que iniciar una ofensiva diplomática sobre Bolivia .

“Las bases de la inseguridad se expresan en la migración ilegal, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y en la violencia. Creo que lo que ha hecho el Gobierno en el norte es lo correcto, porque la expectativa es que en 90 días de decreto el Ejército logre frenar la migración ilegal. Pero, ojo, la clave es la devolución de los no bolivianos, ya que Bolivia acepta la devolución sólo de bolivianos. La pregunta es ¿qué se va a hacer con los otros?”, aseguró Vidal a EL DÍNAMO.

Y advirtió : “Si se cumplen las expectativas de detener el flujo de los ilegales que ingresan a Chile, vamos a tener un nuevo problema: qué hacer con los ilegales devueltos por los bolivianos. Entonces junto con el despliegue de las tropas en la frontera hay que iniciar una ofensiva diplomática sobre Bolivia, de canciller a canciller”.

Ravinet: “Bolivia no es inocente en esta situación”

Por su parte, el ex ministro de Defensa de Ricardo Lagos y luego de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet, tuvo una postura similar.

“Comparto con Edmundo Pérez que el control fronterizo no es una labor propia de Fuerzas Armadas y que sólo se justifica en períodos excepcionales, como el que estamos viviendo, y debe ser por un plazo muy acotado. Me parece bueno que se cree en Chile una policía de frontera, como la Gendarmería de Argentina, que se especialice no sólo en la custodia de la frontera, sino también en el ingreso de migrantes y el contrabando”, aseveró Ravinet a EL DÍNAMO.

Además, el también candidato al Consejo Constitucional por Santiago, coincidió con Pérez Yoma en que “es muy difícil devolver extranjeros que ingresan desde Bolivia de forma ilegal sin tener un acuerdo con La Paz”.

“Lo ideal es llegar a un acuerdo con Bolivia, porque ese país está permitiendo que se use el territorio boliviano para que inmigrantes ilegales arriben a Chile. Bolivia no es inocente en esta situación , porque Perú ha sido responsable y acepta a los inmigrantes ilegales que ingresan desde Perú sin ser peruano. Si Bolivia no está de acuerdo en que se devuelva a los ilegales que ingresaron desde su territorio, creo que las Fuerzas Armadas y Carabineros se tienen que poner firme para evitar que crucen y reforzar con drones y vigilancia las medidas preventivas para impedir que crucen a Chile”.

Desbordes: “Carabineros tiene una Escuela de Fronteras, pero requiere más funcionarios”

El ex ministro Mario Desbordes coincidió en que el control de fronteras distrae a los efectivos castrenses de su misión principal; sin embargo, tomó cierta distancia sobre la necesidad de crear “una fuerza especial de Carabineros”, como planteó Pérez Yoma, para asuntos fronterizos.

“El ex ministro Edmundo Pérez Yoma tiene razón. Las Fuerzas Armadas no tienen la preparación para esto, sino que para otra cosa, y se les distrae de su misión principal cuando tienen un número de personas acotado para cumplir su rol. Se les hace un daño cuando se les destina a otras misiones, si no es algo esporádico o transitorio”, afirmó el ex ministro Mario Desbordes a EL DÍNAMO.

Y agregó un matiz: “Es urgente que Carabineros tenga las capacidades, la cantidad necesaria de funcionarios y el equipamiento adecuado para hacerse cargo de esta labor que le corresponde por ley. Carabineros tiene una Escuela de Fronteras y Límites prestigiosa internacionalmente, no es necesario crear policías especiales ni instituciones nuevas, por lo tanto lo que se requiere es tener más funcionarios y recursos”.

Burgos: “Espero que las FFAA reciban el necesario respaldo político al momento de actuar”

Por último, el ex ministro de Defensa e Interior del gobierno de Michelle Bachelet se mostró favorable a la medida para controlar mejor la frontera, y deslizó una inquietud que ronda en los cuarteles militares sobre el “amparo jurídico” en caso de haber un enfrentamiento con grupos armados.

“A mí me parece que el envío de tropas se ha hecho con responsabilidad, y también espero, como la inmensa mayoría, que la medida colabore en reponer el orden público en nuestra frontera norte. Espero que las Fuerzas Armadas reciban el necesario respaldo político al momento de actuar según se lo ha requerido el poder ejecutivo”, afirmó a EL DINAMO, Jorge Burgos.