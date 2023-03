Tomás de Rementería y críticas de De la Carrera por presencia de sus hijos en la Cámara: “Un villano de película”

7 de Marzo de 2023

"El diputado De la Carrera nunca ha hecho un reclamo cuando las diputadas van con sus hijas, pero cuando lo hace un hombre, él se siente agredido", puntualizó De Rementería.

Compartir

La sesión de la Cámara de Diputados donde se discutió una nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur estuvo marcada por las palabras del diputado Gonzalo de la Carrera (IND), quien cuestionó que su par Tomás de Rementería (PS) estuviera en la sala con sus dos hijos.

De la Carrera expresó en su intervención que “el Congreso debería tener una consideración especial por aquellos diputados que quieren o necesitan traer a sus hijos“.

“No creo que el hemiciclo sea el lugar adecuado, pero sí creo que debieran tener un lugar para poder tenerlos”, agregó el parlamentario.

Gonzalo de la Carrera indicó que si bien entiende la necesidad del padre de estar con sus retoños, anteriormente se negó la entrada de otras autoridades al hemiciclo, por lo que “me parece que debiéramos respetar el hecho de que sí hay una sala cuna“.

🔴 “Si hemos negado la entrada al hemiciclo a subsecretarios y autoridades…”, diputado Gonzalo de la Carrera solicita retirar guagua -hijo del diputado De Rementería- de la Cámara. pic.twitter.com/FW6iL9TOR0 — NYC Prensa (@NYC_prensa) March 7, 2023

Ante esto, Tomás de Rementería sostuvo en redes sociales que “oficialmente comparto hemiciclo con un villano de película que odia que un padre cuide a sus hijos“.

Oficialmente comparto hemiciclo con un villano de película que odia que un padre cuide a sus hijos — Tomás de Rementería Venegas (@tomas_dr) March 8, 2023

El legislador profundizó sus palabras señalando que “mi hija es una niña de un año y medio, no estaba haciendo nada. Yo creo que esto tiene que ver con asuntos más de fondo, tiene que ver con la copaternidad, en el fondo entenderla, de la corresponsabilidad”.

“El diputado De la Carrera nunca ha hecho un reclamo cuando las diputadas van con sus hijas, pero cuando lo hace un hombre, él se siente agredido”, puntualizó.

Hoy el diputado @carreragonzalo criticó al dip. @tomas_dr por llevar a sus hijos al hemiciclo. Aquí, la respuesta a esa situación ! pic.twitter.com/itPuBnfy6e March 7, 2023

Sus dichos fueron compartidos por su esposa María José Escobar, quien planteó que “lo que hace el diputado De la Carrera me ofende directamente, ya que por razones laborales, me encuentro lejos y a esta hora no hay sala cuna ni colegio”.

“En miras de una nueva conmemoración del 8 de marzo creo imprudente su comentario y merecemos, como padres en cocrianza, unas disculpas públicas“, cerró.