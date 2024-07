VIDEO – “Miserables”: Camila Rojas lamenta que dos diputados no dejaran que su hija estuviera con ella en Sala

4 de Julio de 2024

Este hecho fue lamentado por la diputada Rojas, quien explicó que enfrentaba una situación excepcional, junto con tildar de "miserables" a quienes rechazaron la presencia de su hija.

Un álgido momento se registró en la Cámara de Diputados, luego que dos diputados de oposición no permitieran que su par del Frente Amplio, Camila Rojas, pudiera estar con su hija de dos años en Sala.

El hecho se inició cuando Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, interrumpiera la sesión para pedirle a Camila Rojas que sacara a la menor de dos años.

Ante estos, parlamentarios de todos los sectores, entre los que destacaba Marisela Santibáñez (PC) y Eduardo Durán (RN), tomaron la palabra para recordar que a otros diputados se les permitió estar acompañados de sus hijos, como fue el caso del propio Durán o Tomás de Rementería.

Frente a esta situación, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que la bebé de Rojas podía estar en Sala si había unanimidad. Sin embargo, Agustín Romero (REP) y Johannes Kaiser (IND) votaron en contra, por lo que la niña debió ser sacada, consignó radio Biobío.

“Mi hija tiene dos años y la he llevado tres veces a la Cámara. Tengo claro que por reglamento no puede ingresar a la sala a menos que haya unanimidad, sin embargo, y como estaba inscrita para intervenir entré a la sala y la diputada Schneider iba a verla afuera unos minutos”, relató la legisladora del Frente Amplio en redes sociales.

Camila Rojas agregó que “estábamos en eso, no fueron más de cinco minutos, pero en esos minutos pidieron sacarla, mis colegas diputadas pidieron la unanimidad para que se quedara pero dos republicanos no dieron el acuerdo. Estoy segura que la presidenta Karol Cariola hubiese manejado mejor la situación, pero estaba dirigiendo los comités. Y de esos dos republicanos por supuesto no espero nada, miserables los encuentro”.