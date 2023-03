Robo frustrado en el aeropuerto: DGAC es citada al Congreso tras la balacera y homicidio

8 de Marzo de 2023

El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil tendrá que dar explicaciones y promover nuevas disposiciones tras el asalto frustrado donde murió un asaltante y uno de sus funcionarios.

Compartir

Durante la mañana de este miércoles, alrededor de 12 sujetos intentaron perpetrar un robo a un camión de la empresa de valores Brinks en el Aeropuerto de Santiago. El robo fue frustrado por funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero dejó dos fallecidos, un funcionario de la institución y uno de los asaltantes.

Según las primeras declaraciones policiales, “los delincuentes querían hacer un nuevo “robo del siglo“. Era dinero que llegó en remesas en un avión desde Miami”. De concretarlo, efectivamente podrían haber marcado un hito policial, pues hace tres años delincuentes se llevaron 15 millones de dólares, menos de la mitad de lo que pretendían llevarse este 8 de marzo (US$ 32 millones).

Los asaltantes llegaron al aeropuerto en tres vehículos, rompieron una reja mediante el método del alunizaje y se dirigieron hasta la losa. Habrían ingresado con credenciales aparentemente falsas y en el interior fueron interceptados por vigilantes de la DGAC produciéndose un enfrentamiento a tiros junto a varios aviones.

Frente a este hecho, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), aseguró que citó al director de la DGAC Raúl Jorquera y a otras instituciones que están a cargo de la seguridad en el aeropuerto para tomar nuevas medidas para enfrentar otro posible robo.

“Nuestra gente está dispuesta a actuar, a repeler y no cesar en brindar seguridad al aeropuerto. Hubiese sido preferible que no ingresaran, pero lo lograron, porque es una banda absolutamente decidida. Iba decidida, con poder de fuego, con cantidad de personas y de vehículos, a hacer algo. Lograron traspasar una primera línea, no lograron traspasar la segunda línea, que es la decisiva”, respondió el titular de la DGAC.

Impacto en el Congreso

“La noticia en Estados Unidos va a ser que un avión norteamericano tiene impactos de bala en el aeropuerto de Chile. Ante esto será muy difícil que un turista, un inversionista, vuelva a mirar a Chile con los ojos de un país que quiere visitar. El aeropuerto debe estar pensado para un país peligroso, donde la delincuencia avanzó”, concluyó Alessandri.

La diputada Camila Flores (RN), en tanto, manifestó que “es iluso pensar que con unos pocos candados habrá más seguridad. Hemos sido testigos de numerosos hechos que evidencian la necesidad de fortalecer nuestras instituciones policiales. Debemos actuar ahora para hacer frente a esta ola de delincuencia que cada día es más violenta. La seguridad en el aeropuerto está enfocada principalmente en migración, pero estos hechos evidencian la necesidad de una reingeniería en seguridad que incluya lo más avanzado en tecnología. Así también, los servicios privados de valores deberían invertir aún más. Recordemos que estos valores venían de Miami, por lo que es evidente una fuga de información”.