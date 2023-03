Propuesto por el PDG: el ex Felices y Forrados que se suma a mesa técnica por la reforma previsional

15 de Marzo de 2023

Juan Marcelo Valenzuela se incorporó a la instancia que acordará los "bordes" de la propuesta que se discutirá en el Congreso.

El Partido de la Gente (PDG) anunció que el diputado Rubén Oyarzo y el ingeniero comercial y publicista Juan Marcelo Valenzuela serán sus representantes en la mesa técnica impulsada por el Gobierno para avanzar en el proyecto de reforma previsional que se debatirá en el Congreso Nacional.

Valenzuela, quien es reconocido por ser parte del live “Bad Boys” junto al ex candidato presidencial Franco Parisi, fue parte del Felices y Forrados, plataforma liderada por Gino Lorenzini y que fue denunciada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por eventuales infracciones a la Ley del Consumidor.

En una entrevista a El Mercurio, Valenzuela detalló que “fui integrante de Felices y Forrados durante dos años, entre el 2019 y 2020. Yo me dediqué a desarrollar propuestas y asesorías previsionales durante dos años con Felices y Forrados. Después integré al Partido de la Gente, desde el principio”-

“El PDG se formó con Franco Parisi y Gino Lorenzini. También fui parte de ese proceso, donde levantamos al partido en conjunto, con la directiva, con Franco. Estoy desde el principio. Mi aporte al partido ha sido desde el punto de vista desde la vocería de pensiones, para poder construir propuestas. Hoy día se genera esta instancia, donde el Gobierno por primera vez nos escucha formalmente respecto a lo que nosotros estamos levantando”, agregó.

Todo el éxito a nuestra dupla que trabajará en la Mesa Técnica de Pensiones.👏🤩@RUBENOYARZOF y Juanma Valenzuela.



Después de 11 años con una reforma de presiones dormida en el Congreso, es momento de accionar, por y para la gente! 💪



Un abrazo familia.🫂 pic.twitter.com/4n1Fwjqxr0 — Partido de la Gente Oficial 🇨🇱 (@ChilePDGcl) March 13, 2023

La postura sobre la reforma

Juan Marcelo Valenzuela -quien también es conocido como Juanma Valenzuela- entregó también su postura sobre los cambios que se deberán aplicar al sistema de pensiones, los que deberán ser afinados en los “bordes” que estime la mesa técnica.

Para el ingeniero, el 6% de cotización adicional debería ir a un fondo de capitalización individual, asegurando que “además es lo que las personas están pidiendo. No hay ninguna encuesta que yo haya visto, hasta el momento -me puedo equivocar después- donde menos de un 80% de las personas no quiere que su ahorro completo se vaya a la cuenta individual”.

“Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión un poco distinta respecto a lo que está proponiendo hoy día el Gobierno y que creemos que se le pueden otorgar mejoras sobre todo con el objetivo que tiene el Gobierno, que es aumentar las pensiones ahora, inmediatamente”, comentó.

En cuanto a las tablas de mortalidad, el representante del PDG mencionó que en la actualidad llegan a los 110 años. “La propia Superintendencia lanzó un oficio en 2019, que si se llegan a truncar las tablas de mortalidad hasta las 85 años, las pensiones suben en un 15% promedio; un 17% las mujeres, 13% los hombres. Ahora la pregunta obvia es ¿qué pasa si las personas viven más allá de los 85 años? Se puede hacer un seguro de sobrevivencia por parte del Estado”, planteó.