“Por tercera vez cae al hospital”: Gobierno pone suma urgencia a la reforma previsional y desata la molestia de la oposición

16 de Mayo de 2024

Parlamentarios de oposición manifestaron su molestia por la intención del Gobierno de acelerar la discusión de la reforma de pensiones previo a la Cuenta Pública.

El Gobierno decidió acelerar la discusión de la reforma previsional con la suma urgencia a la iniciativa, lo cual causó la molestia de la oposición debido a que apuntan que es una forma de ejercer presión para exponer los logros políticos en la Cuenta Pública del 1 de junio. De esta forma, esta acción implica que el proyecto debe ser despachado en un plazo de 15 días.

Dicha decisión del Ejecutivo ocurre luego de que el presidente Gabriel Boric pidiera a la Comisión del Trabajo del Senado votar la idea de legislar durante este mes. A pesar de este llamado, desde la otra vereda política han mencionado en diversas ocasiones que antes de votar la idea de legislar, esperan cumplir el cronograma de seis semanas en que acordaron sesionar para discutir los diversos puntos del proyecto.

Por esta razón, la suma urgencia que asignó el Gobierno esta semana a la reforma previsional generó la molestia en la oposición. En medio de la Comisión del Trabajo en el Senado, diferentes parlamentarios cuestionaron la decisión.

La molestia de la oposición

El presidente de la instancia, Iván Moreira (UDI) expuso: “el Gobierno está en todo su derecho de ponerle urgencia a la reforma previsional, pero no tiene derecho de confundir a la ciudadanía, porque por una parte nos están pidiendo que a través de una comisión técnica y del Ministerio de Hacienda y del Trabajo estemos trabajando conjuntamente en avanzar temáticamente sobre la reforma previsional, y por otra parte insiste en darle urgencia, en presionar para que se vote la idea de legislar de un proyecto que no está listo”.

“En la medida que el Gobierno le siga poniendo urgencia, claramente va a impedir un acuerdo. A veces siento que el presidente no quiere que lleguemos a acuerdo, el Gobierno no quiere acuerdo, y acá el gran ganador van a ser las AFP si no avanzamos”, añadió.

Ante esta situación, el senador Rodrigo Galilea (RN) afirmó estar sorprendido. “Esa urgencia no es consistente con el esquema de trabajo que se acordó y que estamos llevando en la comisión. Es una señal política equívoca que no le hace bien al proyecto de pensiones”, expuso.

Con respecto a si la decisión de poner suma urgencia a la iniciativa va a acelerar la votación en general de la reforma previsional, el legislador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) respondió tajantemente: “No. La ministra me señaló que el gobierno prorrogará la urgencia, por tanto no ocurriría lo que ya pasó en la Cámara, que, por apurarlo, llegó sin contenido al Senado”.

Mario Marcel aborda el complejo escenario en la discusión de la reforma previsional

El ministro de Hacienda, Mario Marcel se refirió al debate por la reforma de pensiones en conversación con CNN Chile.

En la instancia, el secretario de Estado usó una metáfora para explicar el contexto en el que está el proyecto, asegurando que es un “enfermo que por tercera vez cae al hospital”.

Lo anterior, debido a que “ya hubo un intento de legislar sobre el tema en el segundo Gobierno de Bachelet y en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, ambos intentos que lamentablemente fracasaron”.

Al ser consultado con respecto a las posibilidades de que el Gobierno siga cediendo, Mario Marcel dijo: “Estamos en una etapa en la cual tenemos que buscar acuerdos, que significa que todas las partes involucradas tienen que ceder algo. Creo que ya no da para que simplemente el Gobierno ceda y ceda y la oposición exija y exija. Tenemos que ver esfuerzos de todas las partes involucradas en la discusión”.

A pesar del escenario en el que se encuentra la reforma previsional, el ministro aseguró que el Ejecutivo aún está optimista por lograr un acuerdo.