Diputado Enrique Lee apunta que fue acusado de acoso en venganza por despido de ex funcionaria

20 de Marzo de 2023

En esta línea, el legislador independiente apuntó que la denunciada, "que fue recomendada de esta Cámara, tiene antecedentes de conflictos de este mismo tipo que yo desconocía".

El diputado Enrique Lee (IND) reiteró que las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una ex funcionaria de su equipo responden a una venganza por su despido.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario expresó que “yo entiendo el sufrimiento, la desesperación, que puede haber cuando uno pierde una fuente de empleo, pero también creo que ustedes deben empatizar medianamente con el sufrimiento que tiene también una mujer de 82 años, que es mi madre, al escuchar a cada rato, a cada momento, de una acusación tan grave como la que soy objeto”.

Enrique Lee dejó en claro que “tengo un poco más de 50 años. He sido jefe de servicios, he sido jefe de centros médicos, he sido profesor universitario y nunca me he visto envuelto en una situación de este tipo”.

La denuncia contra Enrique Lee se hizo pública en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, donde se informó el recibimiento de una denuncia por acoso sexual.

Ante esto, el aludido sostuvo que la denuncia se presentó luego que se concretara el despido de la ex funcionaria por desavenencias entre las partes.