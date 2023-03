Ley Naín-Retamal: por qué el Senado postergó la votación para el próximo martes

30 de Marzo de 2023

La Cámara Alta tenía previsto despachar el proyecto durante esta jornada, pero se esperará para analizar las indicaciones del Gobierno.

El Senado postergó para el próximo martes la votación de la Ley Naín-Retamal, que fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados en medio de una profunda división al interior del oficialismo.

La decisión se tomó en acuerdo con la mayoría de los comités parlamentarios, a excepción del Partido Republicano, que buscaba que la iniciativa fuese despachada durante este mismo jueves, tal como se tenía previsto.

El presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), explicó que con este aplazamiento se busca tener mayor tiempo para el análisis de las indicaciones que presentará el Ejecutivo, el oficialismo y la oposición.

“Acordamos que eso era un largo proceso de indicaciones y ya que no teníamos informe de la comisión de seguridad, porque se aprobó ayer en la Cámara, para despacharlo necesitamos informe, ese informe no está. Entonces acordamos en vez de hacer un trabajo parcelado, particular, general, hacer todo y despachar la ley en general y particular con todos sus cambio el próximo martes, hasta total despacho”, explicó el parlamentario.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno presentaría indicaciones para “perfeccionar” el proyecto, que fue fusionado bajo la presión de Chile Vamos.

El debate por la legítima defensa privilegiada

La postergación del debate en el Senado dará más tiempo para analizar uno de los artículos más discutidos de la Ley Naín-Retamal, el que aborda la llamada “legítima defensa privilegiada” de los policías ante las agresiones en su contra.

La propuesta fue rechazada por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), quienes plantearon que el texto no cuenta con una normativa que establezca los límites del uso de la fuerza en las funciones del control del orden público, lo que daría espacio a eventuales excesos.

En la votación, la mayoría del bloque se inclinó por el rechazo o la abstención, marcando diferencias con el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL), que en su mayoría votó a favor.