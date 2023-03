“Carta blanca al uso de armas”: las críticas de expertos y diputados a Ley Nain-Retamal

29 de Marzo de 2023

"Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza", cuestionaron expertos.

La Cámara de Diputados aprobó en particular la llamada Ley Nain-Retamal, la cual contempla la legítima defensa privilegiada para Carabineros al momento de hacer uso de sus armas de servicio.

Al respecto, parlamentarios oficialistas y expertos cuestionaron la normativa, apuntando que no cuenta con límites sobre el uso de la aplicación de la fuerza, abriendo la puerta a eventuales excesos por parte de los uniformados.

Uno que planteó esta problemática fue Mauricio Duce, abogado y director del programa de reforma procesal y litigación de la Universidad Diego Portales, quien declaró a radio U. de Chile que la “legítima defensa privilegiada” intenta “dar una carta blanca, por así decirlo, al uso de las armas de fuego”.

Duce apunta que la actual legislación ya cuenta con herramientas para resolver el uso del arma de servicio de las policías, recalcando que “tenemos reglas que están bastante consolidadas, que son bastante generosas para justificar el actuar policial, y que fueron además modificadas hace unos 20 años”.

“Si pretenden hacer que nunca un carabinero pueda ser responsable por ocupar un arma de fuego, es una irresponsabilidad que no existe en ningún estado de derecho civilizado, porque junto con el poder, tiene que haber algún tipo de control”, argumentó.

Una visión compartida por la diputada Mercedes Bulnes (Ind-RD), quien en la Sala declaró que “tal como viene el proyecto, sin el debido reforzamiento institucional solo abre las puertas al abuso, expone una vez más a las policías que son usadas como carne de cañón por algunos sectores de la oposición”.

Desde el Gobierno, a través de la ministra Carolina Tohá, ya anunciaron modificaciones a la legislación para evitar que se preste para abusos por parte de las policías.

“Las policías tienen que hacer uso de la fuerza, no pueden dejar arrancar a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, hay que dispararle. Ciertamente, alguien que arranca no hay que dispararle a matar, hay que paralizarlo, pero las policías no pueden quedarse de brazos cruzados ante una persona que arranca”, declaró desde el Congreso.

“Un Estado policial no es el camino”

El diputado independiente Andrés Giordano mostró reparos en la Ley Nain-Retamal, apuntando que “instaurar un Estado policial no es el camino, porque entrega un cheque en blanco para que quien tiene el monopolio de la fuerza, Carabineros, lo pueda ejercer indiscriminadamente y sin consecuencias”.

Para Giordano, “no podemos tener una policía sin controles, porque si esta nueva y aberrante figura, la presunción de legitima defensa privilegiada, no hubiera cambiado la terrible tragedia con la que carga la familia de la sargento (Rita) Olivares, el sargento Retamal o el cabo Nain, pero si hubiesen obligado a la familia de Camilo Catrillanca o incluso de la senadora Fabiola Campillai a tener que probar que la legítima defensa nunca existió en sus casos, sus agresores podrían haber gozado de un privilegio que les podría haber garantizado total impunidad. La crisis de seguridad no se soluciona violando el Estado de derecho”.

Desde Amnistía Internacional se sumaron a los cuestionamientos a esta nueva figura legal, ya que en voz de Rodrigo Bustos, director ejecutivo del organismo en Chile, “si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho”.

“En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país”, sentenció.